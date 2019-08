Die Bundesliga startet in die neue Saison

Nach knapp dreimonatiger Sommerpause rollt der Ball im deutschen Oberhaus am kommenden Wochenende wieder. Der FC Bayern und Hertha BSC Berlin eröffnen am Freitag die neue Bundesliga Saison 2019/20. Mit Blick auf die abgelaufene Saison verspricht die neue Spielzeit erneut spannend zu werden, vor allem in Sachen Meisterschaft. Interessant wird es auch zu sehen wie sich die Neulinge Paderborn und Union Berlin präsentieren.

Mit dem DFL Supercup und der 1. Runde im DFB-Pokal ist die neue Fussball Saison in Deutschland faktisch bereits im vollen Gang. Dieses Wochenende steht der Auftakt in die neue Bundesliga Saison an. Die Vorfreude bei den Fans ist groß, vor allem die Frage ob und wer die Dominanz der FC Bayern in der Bundesliga ein Ende bereitet steht im Vordergrund. Borussia Dortmund hat eine starke Sommer-Vorbereitung hinter sich und mit dem Erfolg im DFL Supercup gegen die Bayern gezeigt, dass man sicherlich wieder der Bayern-Jäger Nr. 1 ist.

Meisterschaftsrennen: Erneuter Zweikampf zwischen dem FC Bayern und dem BVB?

Auch wenn der FC Bayern in der vergangenen Saison, vor allem in der Hinrunde, geschwächelt hat, entwickelte sich in der Rückrunde erneut ein packender Zweikampf zwischen dem FCB und Borussia Dortmund. Am Ende setzten sich die Bayern knapp mit zwei Punkten Vorsprung durch und sicherten sich den siebten Meistertitel in Folge.

Mit Blick auf die neue Saison deutet vieles darauf hin, dass die Bayern und der BVB erneut das Titelrennen unter sich ausmachen werden. Der RB Leipzig könnte unter Umständen eine Rolle spielen und ist durchaus in der Lage die beiden „Großen“ zu ärgern. Wer eine Wette auf das Meisterschaftsrennen platzieren möchte, sollte sich vorab unbedingt einen Sportwetten Bonus sichern. Die Auswahl an Bonusangeboten ist, vor allem zum Saison-Auftakt, sehr groß bei den Wettanbietern.

Wie schlagen sich die Aufsteiger aus Paderborn, Köln und Berlin?

Neben dem Meisterschaftsrennen ist vor allem die Frage spannend, wie sich die drei Aufsteiger präsentieren werden. Die Blicke sind vor allem auf den Neuling Union Berlin gerichtet. Die Köpenicker spielen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im deutschen Oberhaus. Der Aufstieg wurde bereits wie der Gewinn der Meisterschaft gefeiert. Die Eisernen haben 11 neue Spieler im Sommer verpflichtet und haben durchaus die Ambition kommende Saison nicht nur als „Punktelieferant“ zu fungieren.

Ähnlich wie Union wird es auch interessant zu sehen wie der SC Paderborn sich schlägt. Die Ostwestfalen haben den Durchmarsch von der 3. Liga bis in die Bundesliga geschafft. 2014/15 spielte man bereits in der 1. Liga und konnte damals bereits zeigen, dass man durchaus in der Lage ist gegen die Topteams mitzuhalten.

Anders als Union und Paderborn ist für den 1. FC Köln der Klassenerhalt ein absolutes Muss, der Traditionsverein hat viel Geld in seinen Kader investiert und den Anspruch sich auf Anhieb erneut im Bundesliga-Mittelfeld zu etablieren.

Spannend wird es zu zudem zu sehen wie sich Vereine wie der FC Schalke 04, Hertha BSC Berlin und Eintracht Frankfurt kommende Saison schlagen. S04 hat eine Horror-Saison hinter sich und möchte mit Neu-Trainer David Wagner wieder im oberen Tabellendrittel mitmischen. Eintracht Frankfurt indes muss den Weggang seiner beiden Topstürmer Sebastian Haller und Luka Jovic verkraften, was alles andere als einfach wird. Die alte Dame hingegen kämpft dagegen erneut im Niemandsland der Tabelle zu versacken, die Ambitionen sind klar, der Hauptstadt-Klub möchte so schnell wie möglich wieder international spielen.