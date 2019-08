Marketingstrategien für Start-ups: Großer Effekt mit kleinem Budget

Klassische Marketingstrategien haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung verloren, während andere essenziell wichtig geworden sind. Der Grund: die allgegenwärtige Digitalisierung und die Erweiterung der Kommunikationsprozesse durch die sozialen Medien. Dennoch kommt es bei der Auswahl der Marketinginstrumente weiterhin auf ein feines Gespür für die Zielgruppe an. Mit einer klaren Strategie kann man auch mit kleinen Werbe-Etats viel bewirken.

Die Instrumente und Strategien des Marketings haben im letzten Jahrhundert eine rasante Entwicklung erlebt. Etwa ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ging es im Zuge der sich entwickelnden Wohlstandsgesellschaft nicht mehr nur darum, dass Produkte den Bedarf des täglichen Lebens abdecken. Stattdessen sollten sie das Leben angenehmer machen und eine emotionale Bindung zum Kunden herstellen. In den Nullerjahren schließlich versuchten Unternehmen, mit ihren Produkten und Leistungen auch Werte zu vermitteln. Modernes Marketing spricht den Menschen mittels einer Kombination aus klassischen Marketingmethoden und neuen digitalen Instrumenten an.

Bei allen Formen des Marketings ist es wichtig, den Umständen, Bedürfnissen und Wünschen der jeweiligen Zielgruppe gerecht zu werden. Eine exakte Markt- und Kundenanalyse steht daher am Anfang jeder Marketingstrategie. Gründer sollten die Möglichkeiten der modernen Kommunikation nutzen, um ihr Start-up bekannt zu machen und um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. So können die Herausforderungen des Marketings auch mit schmalem Budget gemeistert werden. Die folgenden Strategien haben sich besonders bewährt:

Die Bekanntheit durch Werbeartikel steigern

Werbeartikel sind ein extrem wirksames und kostengünstiges Marketinginstrument. Hochwertige Werbeartikel mit praktischem Nutzen werden vom Konsumenten eher als Geschenk denn als Werbung wahrgenommen. Etwa die Hälfte aller derartigen Werbegeschenke ist beim Empfänger länger als 12 Monate in Gebrauch. Somit können Start-ups mit nur einer Investition potenziell ein Jahr lang Kunden und Geschäftspartnern positiv im Gedächtnis bleiben – größer kann der Kosten-Nutzen-Faktor kaum sein. Praktische Werbegeschenke wie Schlüsselbänder, Mützen und Tragetaschen sind schnell in Auftrag gegeben und bieten viel Raum fürs Corporate Design.

Social-Media-Kanäle

Social-Media-Plattformen sind aktuell die wichtigsten Kanäle, um Produkte und Dienstleistungen online zu vermarkten. Über die sozialen Netzwerke lässt sich eine Vielzahl potenzieller Kunden schnell, direkt und kostengünstig erreichen. Auch für die Promotion von Gutscheinen oder Events eignet sich diese Schnittstelle zwischen Online- und Offline-Welt besonders gut. Zudem versprechen zielgenaue Werbeanzeigen mit spezifischer Zielgruppenauswahl positive Effekte.

Guerilla-Marketing

Als Guerilla-Marketing werden unkonventionelle Marketingaktionen bezeichnet, die trotz kleinem Einsatz große Werbe-Effekte erzielen. Untypische, kreative Kampagnen erreichen die Kunden dort, wo sie nicht damit rechnen. Der eigentliche Aufwand solcher Kampagnen liegt in der kreativen Leistung – die Umsetzung dagegen ist oft recht unkompliziert und kostengünstig. Gründer sollten analysieren, an welchen Orten sich ihre Zielgruppe regelmäßig aufhält und eine Aktion kreieren, die in diesem Kontext überraschend wirkt oder Interaktionen erzeugt.



