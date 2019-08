Duisburg: 14. Duisburg TARGOBANK Run – 6.000 Teilnehmer sind angemeldet

Hendrik Pfeiffer trägt am Donnerstag Freizeitlook. Der Topläufer hält zwar den Weltrekord im Anzuglauf über die Halbmarathon-Distanz. Beim Duisburger Firmenlauf startet der Werkstudent beim 14. Duisburg TARGOBANK Run aber weit weniger förmlich. Im Trikot seines Arbeitgebers Klöckner und Co ist der gebürtige Düsseldorfer mit Olympiachancen der hohe Favorit beim Rennen durch die Duisburger Innenstadt.

Um 19 Uhr fällt der Startschuss für die größte Einzellaufveranstaltung in der Stadt auf dem Opernplatz vor dem Theater. Dort ist auch das Ziel. Bereits seit April sind alle 6.000 Startplätze an die Läuferinnen und Läufern aus 278 Unternehmen vergeben. Nachmeldungen sind nicht möglich.

Bereits 2017 hatte Ausnahmeläufer Pfeiffer, der seinen Start auch als Dankeschön an sein Unternehmen versteht, das Rennen durch die City klar für sich entschieden. 2018 konnte Pfeiffer aufgrund einer Verletzung nicht dabei sein. Die Rollenverteilung bei den Frauen ist ebenfalls eindeutig. Katharina Wehr, am Start für Laufsport Bunert, ist die klare Favoritin. Die Läuferin vom TV Wanheimerort will den vierten Sieg in Folge feiern.

Oberbürgermeister Sören Link schickt die Läuferinnen und Läufer persönlich auf die Strecke. Link kann in diesem Jahr voraussichtlich nicht selbst für die Stadt Duisburg laufen. Ein Armbruch bremst ihn höchstwahrscheinlich noch aus. Den Startschuss selbst geben, will er sich aber nicht nehmen lassen.

Der Weg vom Opernplatz führt dann auf 5,17 Kilometer über den Innenhafen durch die Duisburger Innenstadt. Baustellen bedingen, dass die Strecke in diesem Jahr etwa 500 Meter kürzer ist als in der Vergangenheit. Für einen Sommerabend verwandelt sich die Innenstadt in einen Sportplatz. Der TARGOBANK Run macht Laufen zum Mannschaftssport. Nur Teams konnten melden. Jeweils drei Starterinnen und Starter bilden eine Mannschaft.

Bei der Party nach dem Rennen können die Läuferinnen und Läufer gemeinsam mit ihren Fans auf dem Opernplatz feiern. Der Sommerabend beginnt mit dem Startschuss und endet mit einem Feuerwerk. Gegen 22 Uhr leuchten die Lichter am Himmel über dem Forum Duisburg das Finale aus. Veranstalter des Firmenlaufs ist die TARGOBANK. Als Ausrichter sind der Stadtsportbund Duisburg und Jörg Bunert im Einsatz.

Und das lohnt sich. Nicht nur für die Läuferinnen und Läufer, die Teamspirit entwickeln und mit in den beruflichen Alltag nehmen. Das positive Meldeergebnis zahlt sich auch finanziell aus. Erneut können 40.000 Euro an Spenden für karitative Einrichtungen in Duisburg vergeben werden. Damit überspringt der TARGOBANK Run eine beachtliche Hürde. „Seit dem Auftakt 2005 kamen aus dem Erlös mehr als 500.000 Euro an Spendenmitteln zusammen. Mit den 40.000 Euro in diesem Jahr liegen wir genau gerechnet bei 531.000 Euro“, sagt Michael Bremenkamp, Bereichsdirektor der TARGO Dienstleistungs GmbH. Die TARGOBANK unterstützt pro Jahr je vier soziale Einrichtungen mit jeweils 10.000 Euro.

Der City-Lauf, Duisburgs größte Einzellaufveranstaltung überhaupt, wirkt nicht allein durch Zahlen und gute Zeiten attraktiv. „Wir veranstalten ein Stadtsportfest. Das kommt bei den Unternehmen gut an.“ Das Starterfeld ist randvoll. Die Zuschauerplätze entlang der Strecke sind ebenfalls dicht besetzt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Unternehmen feuern ihre „Helden der Langstrecke“ an. Uwe Busch vom Stadtsportbund sagt: „Der Teamgeist, der sich dabei zeigt, macht den Lauf zu einem Ereignis für die ganze Firma und bezieht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die selbst nicht laufen.“ Bei der After-Run-Party feiern bei Livemusik und einem guten Schluck zur Abkühlung Aktive und Fans gemeinsam.

Wichtiger Hinweis: Bereits ab 17 Uhr ist die Innenstadt für den Lauf reserviert. Zahlreiche Firmen nutzen den König-Heinrich-Platz, um sich zu präsentieren. Die einzelnen Mannschaften können sich zudem auf dem Schulhof des Landfermann-Gymnasiums zum offiziellen Teamfoto aufstellen und um 18 Uhr startet bereits traditionell der Bambini- und Maskottchenlauf. Anschließend um 19 Uhr startet dann der Hauptlauf, zu dem sich insgesamt 278 Firmen angemeldet haben. Der erste Sieger steht dabei bereits fest: Thyssen Krupp stellt mit 547 Läuferinnen und Läufern die größte Mannschaft beim 14. Duisburg TARGOBANK Run, gefolgt von der TARGOBANK selbst (368 Läufer). Ebenfalls mit großen Laufgruppen sind die Universität Duisburg-Essen (300 Teilnehmer), Siemens (215 Läufer) und die Stadt Duisburg (204 Teilnehmer) am Donnerstag dabei.

Weitere Informationen unter www.unser-unternehmen-laeuft.de