Jugendfreizeit zum Thema Klimawandel in Großenbaum-Rahm

In Zeiten von „fridays for future“ beschäftigt insbesondere Jugendliche der Klimawandel. Die Evangelische Kirchengemeinde Großenbaum-Rahm lädt Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahre ein, an einem Wochenende „Prima Klima“ in den Mittelpunkt zu stellen. Geplant ist, dass 20 Jugendliche vom 1. bis zum 3. November 2019 in der Jugendbildungsstätte St. Michaelturm mit Pastorin Ulrike Kobbe und einem Team überlegen, wie der Klimawandel zu stoppen ist und wie weiter auf das Problem aufmerksam gemacht werden kann. Außerdem gibt es gemeinsame Aktionen, Spaß und gesellige Abende. Anmeldung sind bis zum 13. September 2019 bei Pastorin Kobbe möglich (0203/9331907 oder per E-Mail an: ulrike.kobbe@ekir.de).

Teilen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken