Rot Weiss Essen: Vorschau auf den 3.Spieltag – RWE empfängt die Zweitvertretung des 1.FC Köln

Die mit ebenfalls maximaler Ausbeute gestarteten Kölner kommen am Sonntag, den 11.8. um 14 Uhr an die legendäre Essener Hafenstraße. Es ist ein Spitzenspiel, denn der Gewinner wird die Tabellenführung übernehmen, da der aktuell Tabellenerste SV Rödinghausen spielfrei hat.

RWE ist durchaus erfolgreich in die neue Spielzeit 2019/20 gestartet. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen kann man voll und ganz zufrieden an der Hafenstraße sein. Am kommenden Sonntag wird eine fünfstellige Zuschauerzahl erwartet, denn die entfachte Euphorie lässt die Zuschauer wieder in Scharen ins Stadion strömen.

Mit der U23 des 1. FC Köln kommt ein erneut hartnäckiger Gegner an die Hafenstraße. Die junge und talentierte Kölner Mannschaft um Trainer Mark Zimmermann hat mit dem 1:0 gegen Fortuna Köln und dem 3:0 gegen Aufsteiger Bergisch Gladbach überzeugt und man wolle nun mit frischem Wind und viel Selbstbewusstsein nach Essen fahren.

Der „Effzeh“ wird auch mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft kommen. Jedoch nicht mit mehr als drei bis vier Spieler, betonte Mark Zimmermann.

Bei dem unter der Woche gewonnen Niederrheinpokalspiel gegen Genc Osman schonte RWE-Coach Christian Titz einige Stammkräfte, damit diese fit und erholt ins Spitzenspiel gehen können. Daniel Heber, Hamdi Dahmani und Oguzhan Kefkir wurden eingewechselt, hingegen Stammkräfte wie Kevin Grund, Marco Kehl-Gomez und Amara Conde das Spiel von der Bank aus schauten. Innenverteidiger Alexander Hahn, Sechser Dennis Grote und Stürmer Marcel Platzek waren erst gar nicht im Kader.

Mit voller Kraft und Motivation will man die Festung Hafenstraße wieder beben lassen und zusammen mit den Fans am Ende ein Fußballfest feiern und die mögliche Tabellenführung bejubeln.

Dieser Beitrag wurde erfasst von Praktikant Luis Förster