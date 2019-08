MSV Duisburg: Zebras empfangen Kleeblätter im DFB Pokal– Greuther Fürth zu Gast

Am Sonntagabend empfängt der MSV Duisburg Zweitligist Greuther Fürth in der ersten DFB Pokalrunde. Aktuell haben die Meidericher einen ordentlichen Lauf. Zuletzt gab es für die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht sogar bei Eintracht Braunschweig einen Sieg.

Der MSV Duisburg scheint aus dem Abstieg auf sportlicher Ebene Lehren gezogen zu haben. Die Mannschaft, hauptsächlich von einem neuen Kaderplaner im Hintergrund zusammengestellt, entpuppt sich als „Überraschungs-Tüte“. Denn aktuell scheint der Zebratross wieder Freude am Spielbetrieb zu haben. Die Zuschauer erkennen Willen und Leidenschaft auf dem Platz. Tugenden die in Duisburg von hoher Bedeutung sind, denn Maloche wurde im Ruhrpott immer anerkannt. Bestes Beispiel für eine Malocher-Generation ist Joachim Hopp. Er kam direkt von der Schicht auf den Trainingsplatz. Zeiten die sich natürlich verändert haben, aber die Werte des Ruhrgebiets sollte einen Traditionsverein wie den MSV verkörpern. Und dies verkörpert der Club aktuell auf dem Platz. Dem sehr kritischen Zebra-Publikum wird wenig Angriffsfläche geboten, daher kommen in den Foren sogar Themen wie der 3. Torwart oder die Trikotfarben zum Ausdruck. Über was soll man schließlich mosern?

Nun wartet ein Brocken auf den MSV, da die Gäste gut in die neue Zweitliga-Saison gestartet sind. Im Tross der Kleeblätter wird u.a. auch ein alter Bekannter sein. Marco Caligiuri 2007 feierte er mit dem MSV den Aufstieg in Liga 1 und war Teil der legendären Innenhafen-WG (Lavric, Idrissou, Willi, Weber, Ole Book und Caligiuri), Zeiten nach denen sich der MSV auch sehnt, aber man sieht am Beispiel SC Paderborn wie man mit wenig finanziellen Mitteln, aber einem klaren Konzept langfristig auch die Rückkehr in Liga 1 packen kann. Der SC Paderborn hat das nicht nur ein Mal vorgemacht, sondern nun ein weiteres Mal im Oberhaus des deutschen Fußballs vertreten. Der MSV hat schon einige Sensationen im DFB Pokal gefeiert. Siege gegen Leverkusen und Nürnberg zum Beispiel.

Nun kann man als „Underdog“ erneut einen großen ärgern. Schade ist nur, dass Fürth als Favorit nach Duisburg reist, da gab es mal andere Zeiten. Diese Zeitrechnung setzt sich hoffentlich am Sonntagabend fort.

Ganz Duisburg drückt den Zebras die Daumen!

Anstoß ist am Sonntag, 18:30 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena