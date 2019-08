Duisburg: Nach dem Weinfest in der City ist vor der Weinmesse im Landschaftspark

Das Weinfest in der City ist vorüber. Liebhaber erlesener Tropfen müssen freilich kein ganzes Jahr bis zum nächsten Fest warten. Die beliebten Baden-Württemberg Classics im Landschaftspark Duisburg-Nord am Wochenende, 4. und 5. April 2020, bringen Kenner und Genießer bereits zum 13. Mal auf den guten Geschmack. Duisburg ist nun mal ein gutes Pflaster für Weinkenner und Winzer.

Den neuen Termin hat für die BW Classics haben jetzt die Veranstalter, die Badische Wein GmbH und das Weininstitut Württemberg GmbH, bekannt gegeben. In der Kraftzentrale des Hüttenwerks präsentieren am ersten April-Wochenende des kommenden Jahres 80 Winzer und Weingärtner 1.000 Weine, Sekte und Obstbrände. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Die Verkostung der Weine und die Teilnahme an den Weinseminaren sind im Preis inklusive.

Die Messe steht unter dem Leitgedanken Wein.Genuss.Lebensart. Die eindrucksvolle Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg-Nord öffnet sich für eine Weinreise durch beliebte Weinregionen, vom Kaiserstuhl bis zum Bodensee, vom Taubertal bis ins Neckartal. Darüber hinaus stellen sich die Touristiker aus der Region vor.

In den vergangenen Jahren nutzten dieses Privileg jeweils knapp 4.000 Besucherinnen und Besucher. Der Standort Duisburg hat inzwischen ein großes Stammpublikum gewonnen, das aus ganz NRW zu den BW Classics anreist.

13. Weinmesse Baden-Württemberg Classics

80 Winzer aus der Region präsentieren 1.000 Weine, Sekte und Obstbrände

Sa. 4. April, 11 – 18 Uhr

So. 5. April, 11 – 18 Uhr

Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord

Emscherstraße 71, 47137 Duisburg-Meiderich

Eintritt: 15 Euro – die Verkostung und die Teilnahme an den Weinseminaren sind kostenlos.

Informationen zu den BW Classics unter: www.bwclassics.de

Informationen zum Landschaftspark Duisburg-Nord unter: www.landschaftspark.de

(Pressemeldung vom 05.08.2019)