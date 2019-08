Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Arbeitssieg für Rot-Weiss Essen in Duisburg gegen den VfB Homberg

Vor 5.200 Zuschauern gewinnt Rot-Weiss Essen 2:1 (0:0) in der MSV-Arena das erste Auswärtsspiel der Saison 2019/20 gegen den VfB Homberg. Rund 4.000 Essener begleiteten ihre Truppe zum ersten Aufgalopp in der Fremde. Gegner war wie oben bereits erwähnt der Aufsteiger VfB Homberg. Dieser verkaufte sich über die gesamten 90 Minuten sehr gut und konnte sogar kurz vor Schluss den 1:2 Anschlusstreffer erzielen.

Es war von Anfang an ein Spiel mit wenig Torraumszenen auf beiden Seiten. RWE fand wenig bis gar keine Lücken in der kompakten Homberger-Abwehr und die Homberger hatten wenig Ballbesitz, was zur Folge hatte, dass beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause gingen.

In der 55. Minute war dann die Stunde des Oguzhan Kefkir. Der Königstransfer der Essener bekam einen Chipper von Amara Conde und dieser vollendete in Mario Götze Manier diesen Ball. Nur, dass Kefkir den Ball direkt nahm und nicht noch mit der Brust annahm. RWE wollte nun mehr und drang auf das zweite Tor.

In der 72. Minute bekam Florian Bichler den Ball auf der rechten Seite. Lies mit einer Finte seinen Gegenspieler aussteigen und flankte zum einlaufenden Kefkir, der den Ball ins Essener Glück bugsierte.

Danach schien alles klar, aber der VfB kam in der 88. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer und brachte die Essener zum Zittern. Die Homberger rannten nochmal an und hatten zwei Ecken kurz vor Schluss, die sie aber nicht erfolgreich vollenden konnten.

Christian Titz war am Ende der Partie erleichtert, aber schimpfte über seine Truppe, dass man viel zu früh verwaltet hätte. Titz wollte auf den dritten und womöglichen Knock-Out gehen. Stattdessen verwalteten die Essener den Vorsprung, was den Coach störte.

Nach dem Spiel feierten die Essener ihren Spieler des Tages, Oguzhan Kefkir.

Für RWE war der Start mit sechs Punkten aus zwei Spielen optimal. Nun geht es am nächsten Sonntag gegen die U23 des 1. FC Köln, die auf Platz zwei stehen. RWE will den Schub und Euphorie mitnehmen, um gegen Köln zu bestehen und dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten. Anstoß ist um 14 Uhr an der Hafenstraße. Ein Spitzenspiel wird erwartet.

Vielen Dank an Luis Förster