Weltladen in Neudorf ist Teil des ersten nachhaltigen Fashion Shopping Guides des Ruhrgebiets

„BUY GOOD STUFF“ ist der erste „Fair Fashion Shopping Guide“ des Ruhrgebiets, der aufzeigt, wo in welchen Städten attraktive Mode zu finden ist, die zu fairen Bedingungen produziert wurde. In Duisburg gibt es diese u.a. im Neudorfer Weltladen. In dem Buch wird er auf einer Doppelseite porträtiert.

Im Weltladen Duisburg an der Koloniestr.92 ist neben vielen fair produzierten Waren auch faire Kleidung zu finden. „Unsere Kleider aus Nepal und Ghana lassen uns den Sommer mit gutem Gewissen genießen“ sagt Elisabeth Schumann. Dahinter steht das Wissen, dass die Menschen, die die Produkte herstellten, Sozialleistungen und faire Löhne erhielten, was keine Selbstverständlichkeit in vielen Ländern der Welt ist. Dabei profitieren Frauen, die im fairen Handel mitarbeiten, meist ganz besonders, denn er ist oft ihre erste und einzige Möglichkeit zu einem selbstbestimmten Leben. Seit seiner Gründung vor 38 Jahren unterstützt der Weltladen in Neudorf mit rund 20 Kooperationspartnern aus katholischen und evangelischen Gemeinden Produzenten in Afrika, Südamerika und Asien durch den Produktankauf zu gerechten Preisen. Er ist tatkräftig an Errichtung und Erhalt sozialer Einrichtungen, speziell in Afrika, beteiligt. Das Duisburger Weltladenteam besteht ausschließlich aus engagierten Ehrenamtlichen. Den „Fair Fashion Shopping Guide“ gibt es im Weltladen (www.weltladen-duisburg.de) kostenlos.

Der Ratgeber führt für Duisburg außerdem auch das „AT-elier“ am Ludgeriplatz 25 an, wo es selbstentworfene und gefertigte Kleidung aus Naturmaterialien gibt. Vorgestellt wird in dem Guide auch „Róka Fair Clothing“ an der Gneisenaustr.102, wo Bio-Baumwolltextilien mit selbstentworfenen Motiven veredelt werden. Und natürlich fehlt auch nicht das Modelabel „esthétique“ der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung mit seiner Rockabilly-Kollektion.Der Ratgeber wurde in einer Auflage von 10.000 Exemplare gedruckt und führt nicht nur Faire Shops auf, denn weitere Artikel berichten über die Probleme konventioneller Fertigung und die Möglichkeiten ökologischer Produktion unter fairen Arbeitsbedingungen. Zudem rundet eine Fotostrecke mit attraktiver fairer Mode den Inhalt des Ratgebers ab. Der Ratgeber ist Ergebnis eines breit aufgestellten Kooperationsprojekt von Engagement Global, der AMD Akademie Mode & Design Düsseldorf, des Netzwerks Faire Metropole Ruhr und dem Seminar für Kulturanthropologie des Textilen (TU Dortmund).

