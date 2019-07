Tag der Schöpfung 2019: Das Salz der Erde

Salz ist ein Teil von Gottes Schöpfung. Es findet sich in Salzgärten am Meer und im Innern der Erde. Es findet vielfältige Verwendung in den Lebensbereichen der Menschen und ist für sie selbst lebenswichtig. In der Bibel kommt dem Salz eine besondere Bedeutung zu:

„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden“, heißt es in der Bergpredigt im Matthäusevangelium (Mt. 5, 13). „Salz der Erde“ lautet daher auch das Motto des diesjährigen Ökumenischen Tags der Schöpfung am 6. September 2019. Es will Christinnen und Christen an ihre Aufgabe erinnern, sich als „Salz der Erde“ für die Bewahrung und den Erhalt der Schöpfung einzusetzen und auch für einen sinnvollen Umgang mit deren Ressourcen. Zugleich spielt das diesjährige Motto auf den Schauplatz der zentralen Eröffnungsfeier des Tages der Schöpfung an: Sie findet in diesem Jahr auf der Bundesgartenschau in Heilbronn statt. Der Stadt, die bekannt für ihre Salzvorkommen ist.

Mehr zum Thema

Seit dem Jahr 2010 feiert die ACK jährlich den Ökumenischen Tag der Schöpfung. Er geht auf eine Anregung des damaligen Ökumenischen Patriarchen Dimitrios I. zurück, einmal im Jahr „gemeinsam zum Schöpfer zu beten“. Der Tag wird bundesweit begangen und regt dazu an, das Lob des Schöpfers ökumenisch anzustimmen und gleichzeitig die eigenen Aufgaben für die Bewahrung der Schöpfung in den Blick zu nehmen. Eingebettet ist der Tag der Schöpfung in eine Schöpfungszeit, die vom 1. September bis 4. Oktober dauert.