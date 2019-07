MSV Duisburg – Zebras empfangen Preußen Münster

Am Mittwochabend steigt in der Schauinsland-Reisen Arena das 2. Heimspiel der Zebras. Die 3. Liga Saison ist gestartet und die Meidericher unterlagen im letzten Auswärtsspiel dem FC Ingolstadt mit 2:3. Die Euphorie nach dem Kanter-Sieg gegen Großaspach war groß, allerdings folgte schnell der erste Dämpfer gegen den FCI. Die Schanzer gelten allerdings unter Experten als Favorit für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zündstoff gab es nach der Partie Für Diskussionen sorgte insbesondere ein nicht gegebener Strafstoß. Lukas Daschner wurde beim Stand von 2:3 für den FCI im Strafraum zu Fall gebracht, die Pfeife der Unparteiischen blieb aber unberührt.

„Das war ein Elfer, meines Erachtens muss man den geben“, so Lieberknecht zur Szene aus der 87. Minute. Beschwert sich der MSV etwa wieder über die Leistung der Schiedsrichter? Bereits in der vergangenen Saison war das Thema Schiedsrichter Entscheidungen beim MSV eine perfekte Ablenkung der eigenen Fehler. Stellungnahmen von MSV Präsident Ingo Wald zu Leistungen der Referees waren wohl einmalig im deutschen Profifußball. Der MSV sollte sich auf seine Aufgaben konzentrieren, so motiviert man die Schiedsrichter auch mal wieder eine 50/50 Situation für die Zebras auszulegen.

Sportdirektor Ivo Grlic kann zumindest nicht mehr vom Feld verwiesen werden, da er seit Beginn der neuen Saison 19/20 auf der Tribüne neben Präsident Ingo Wald Platz nimmt.

Nun wartet auf die Elf von Torsten Lieberknecht eine spannende Aufgabe, denn die Gäste aus Münster verfügen über qualitativ hochwertiges Spielerpersonal. Kapitän des SCP ist Julian Schauerte. „Schaui“, wie sie ihn alle nennen erzielte im letzten Heimspiel sogar einen wichtigen Treffer für die Preußen. Der Verein befindet sich ähnlich wie der MSV Duisburg im Umbruch. Finanziell ist es immer schwer den Kader so aufzustellen, dass man an der Spitze der 3 Liga steht, denn auch in Münster müssen die Verantwortlichen die Gelder gut einplanen, da die Kassen klamm sind.

Sportlich können die Zuschauer ein heißes Duell erwarten, denn die Zebras werden alles daransetzen, um auch im zweiten Heimspiel der Saison einen Dreier einzufahren. Die Gäste aus Münster werden sich aber nicht lumpen lassen, denn das Team ist bekannt für sein sehr schnelles Umschaltspiel und attraktiven Spielzügen in der Offensive. Die Gastgeber müssen sich am Mittwochabend also eine gute Strategie überlegen, um am Ende des Tages zählbares zu verbuchen.

Der MSV Duisburg kann mit ca. 13.000 Zuschauern rechnen. Die Gäste aus Münster werden ebenfalls einiges an Auswärtsfahrer mitbringen, so dass der Gästeblock gut gefüllt sein wird. Die Zuschauerkulisse bei den Zebras hat mindestens Niveau für die 2. Liga, auch am Mittwoch werden die Anhänger ihren MSV lautstark unterstützen und die Arena zum Hexenkessel verwandeln.

Anstoß der Partie MSV Duisburg – SC Preußen Münster ist am Mittwoch, 31.07.2019 um 19:00 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena