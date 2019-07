Erwartungen an Kinderbücher!

Was erwarten Sie von einem ‚guten‘ Kinderbuch? Dass es schlauer geschrieben ist, als Eltern i.d.R. sein können? Mit Sicherheit nicht! Sollte es eventuell viel dümmer geschieben sein, als Sie sich zeigen, damit zumindest Sie als Eltern verstehen, um was es geht, sobald sie das Buch Ihrem Kind vorlesen? Immerhin müssten sie Ihrem dummen Kind erläutern können, falls Fragen empordrängen, Antworten formulieren, die von dem Kind akzeptiert werden, auch falls sich dabei das Kleine scheinheiliger gibt, als es tatsächlich ist.

Sie haben sich mit Ihrem Kind noch niemals über Schrödingers Katze unterhalten, oder über den Unterschied von Wissen und Glauben? Was wissen Sie über ein Träumen, lediglich, dass es Sie nachts gleichsam überfällt, bisweilen wie ein/e Dämonin? Sie haben sich noch niemals Ihrem Kind gegenüber als Tricksterin geouted, z.B. beim Fotografieren, mittels der Funktion des Zoomens? Sie haben gar keinen Fotoapparat und Ihr ‚Händy‘ verfügt über keinen Zoom? Was könnten Sie überhaupt Ihrem Kind beibringen? Nichts? Vergessen Sie einfach Bücher!

Um im Gedöns herumzulavieren, den Alltagskonventionen, dafür brauchen Sie kein Buch, und falls doch, dann braucht niemand Sie, am wenigsten Ihr Kind. Engine Hedda hat ein Kinderbuch zur Phase der Einschulung verfasst, aus Sicht einer kleinen Protagonistin, ohne Rücksicht auf Ihre in Frage stehende Autorität. Und Ihr Kind wird Fragen stellen, an Sie, insbesondere wenn Sie nicht anworten können … Am besten bereiten Sie sich vor.

Engine Hedda,

Der Zauber einer Riesentulpe,

eBook,

€ 2,99