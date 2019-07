Zebrakids e.V. – Verleihung des Nancy-Schulz-Preises 2019 an Christian Fischer (ETuS Bissingheim)

Am 29.07.2019 hat der zebrakids e.V. den Nancy-Schulz-Preis 2019 an Herrn Christian Fischer vom ETuS Bissingheim verliehen. Der Preis soll das überdurchschnittliche ehrenamtliche Engagement einzelner Personen für das Wohl von Kindern und Jugendlichen in Duisburg und der umliegenden Region würdigen und ein kleines Danke an die Helden des Alltags sein.

Nancy Schulz war langjähriges Vorstandsmitglied des zebrakids e.V. und maßgeblich für den Erfolg des Vereins verantwortlich. Am 30.12.2012 erlag Nancy Schulz im Alter von erst 31 Jahren ihrem Krebsleiden. Die zebrakids wollen durch die Vergabe des Preises auch an das überdurchschnittliche Engagement ihres Vorstandsmitgliedes erinnern.

Der „Nancy-Schulz-Preis“ ist mit einem Preisgeld von 250.- € versehen. Jeder Bürger hat die Möglichkeit eine Person für den Nancy-Schulz-Preis vorzuschlagen. Der 5köpfige-Vorstand des zebrakids e.V. sichtet die Vorschläge und entscheidet gemeinsam, wem die Ehrung zuteil kommen soll.

In seiner Laudatio würdigte zebrakids-Vorstand Detlev Gottschlich den neuen Preisträger als ein Paradebeispiel für ehrenamtliches Engagement in einem Sportverein. Nicht nur, dass Christian Fischer als Trainer einer Jugendmannschaft Woche für Woche mit seinen Schützlingen trainiert und Siege feiert und Niederlagen verdaut, Christian Fischer steuert und organisiert immer wieder weitergehende Aktionen z.B. Ferien-Fussballcamps, länderübergreifender Austausch mit anderen Fussballvereinen und vieles mehr. Gottschlich wies darauf hin, dass die Jury sich die Entscheidung bei Dutzenden eingereichten Vorschlägen nicht leicht gemacht habe, dass man mit Christian Fischer aber auch einen Preisträger gefunden hat, der deutlich zeigt, dass man auch in jungen Jahren mit viel Engagement Großartiges leisten kann. Ein Stück weit dient die Vergabe an Christian Fischer auch als Dank an alle Ehrenamtler in den Sportvereinen, die Woche für Woche tolle Arbeit leisten.

In seiner Dankesrede zeigte Christian Fischer erneut sein soziales Engagement: Das Preisgeld i.H.v. 250.- € will er nicht für sich behalten, sondern stattdessen einen Defibrillator für den ETuS Bissingheim kaufen.

Die bisherigen Preisträger waren:

Diana Münter (VKM Duisburg e.V.) Monika Scharmach (Kind im Krankenhaus e.V.) Dr. Gabriele Weber (Bunter Kreis e.V.) Anke Rosin (Kinder- und Jugendhospiz St. Raphael) Gerhild Tobergte (Kinderschutzbund Duisburg

Die Laudatio-Rede von Detlev Gottschlich können Sie unten in der Galerie abrufen.