Stadt Duisburg: Kontrollen Gewerbeobjekte Zusammenarbeit zwischen Bürger- und Ordnungsamt und der Polizei Duisburg wird fortgesetzt

In der letzten Woche wurden erneut Gewerbeobjekte im Duisburger Stadtgebiet kontrolliert. Dabei waren neben Einsatzkräften der Polizei auch Mitarbeiter*innen des Bürger- und Ordnungsamtes im Einsatz.

Im Duisburger Norden wurden drei Betriebe kontrolliert. Nur in einem Betrieb wurden keine Mängel oder Verstöße festgestellt. In den beiden anderen Betrieben gab es Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz, entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Außerdem wurden in einem Betrieb Betäubungsmittel gefunden.