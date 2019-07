Rolling Stones, Peter Tschaikowsky und Cole Porter in der Werft

Das Kreativquartier Ruhrort und die Firma Ophardt Maritim laden zu drei Konzertabenden im September in die Schiffswerft an der Hafenstraße 69 im Ruhrorter Hafen ein.

Wo normalerweise in Präzisionsarbeit Schiffsrümpfe aus Aluminium gefertigt werden, werden drei herausragende Konzerte aufgeführt:

Am Montag, 2. September veröffentlicht das Trio JazzStones eine CD mit Bearbeitungen von Liedern der Rolling Stones. Aus diesem Anlass findet im stimmungsvoll über dem Bunkerhafen gelegenen Auditorium der Firma Ophardt das Releasekonzert mit Stefan Heidtmann, piano; Marcus Braun, Kontrabass und Marcel Wasserfuhr, Schlagzeug statt. Mit aufgeweckten Adaptionen, die eine neue Rezeption der altehrwürdigen Titel fordern, bauen die drei Musiker eine Brücke von der ursprünglich typisch bodenständigen Harmonik, Rhythmik und Melodik von Klassikern wie „Paint It Black“, „Gimme Shelter“ „Sympathy For The Devil“ oder „Angie“ zum modernen europäischen Klaviertrio-Jazz.

Der in Moskau geborene Klaviervirtuose Vladimir Mogilevsky ist zu Recht in den großen Konzerthäusern zu Hause. Ob im Leipziger Gewandhaus, der Berliner Philharmonie, dem Opernhaus in Istanbul oder dem Expo-Center Shanghai – überall wird die Vielseitigkeit von Kritikern und Zuhörern geschätzt. Von klassischen bis hin zu zeitgenössischen Komponisten zählen frische Interpretationen zu seinem breiten Repertoire. Am Samstag, 7. September wird Vladimir Mogilevsky auf dem im Auditorium vorhandenen Bösendorfer Flügel ein Solokonzert mit Werken des russischen Komponisten Peter Tschaikowsky aufführen. Neben der Großen Sonate op. 37 und „Lied ohne Worte“ werden unter anderem Konzertparaphrasen von Paul Pabst und Franz Liszt nach Auszügen aus der Oper „Eugene Onegin“ zur Aufführung kommen.

‚Let’s Do It‘ – frei übersetzt etwa ‚Packen wir’s an‘ heißt es dann am Samstag, 14. September, wenn Kultur und moderne Fertigungstechnik einander in der Werkshalle der Ophardt-Werft begegnen. Wo sonst die Präzisionsmaschinen Aluminium formen und verschweißen, wird das Mercator Quartett der Duisburger Philharmoniker Brücken über Jahrhunderte, Kontinente und Musikgenres schlagen. Zu Hause sind die vier Musiker, deren Besetzung mit dem Kontrabass für besondere Fülle und viel Spannkraft sorgt, überall. Klassische Akzente schwingen mühelos hinüber zu südamerikanischen Klängen, der Dreivierteltakt von Johann Strauss streift – nicht ohne ein Augenzwinkern – die funkelnden Klassiker des Amerikaners Cole Porter. Es gibt Stücke, die nicht altern. Und so ergänzt das Streicher – Ensemble sein zeitloses Programm mit viel Witz und Charme durch bemerkenswerte Anekdoten zu den Komponisten und Ihren Werken.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, was zu dieser Jahreszeit den Sonnenuntergang über dem lebendigen Binnenhafen zu einem stimmungsvollen Erlebnis macht. Der Eintritt beträgt jeweils 15,00€, ermäßigt für Schüler und Studenten, sowie SGBII-Leistungsempfänger 11,00€. Die Karten können telefonisch unter 0203-9356612 und per Email an info@kreativquartier-ruhrort.de bestellt werden.