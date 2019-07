Die neunzigste HFN-Jam feiert den Sommer am Hafen

„Das wir überhaupt eine neunzigste HFN-Jam feiern würden haben wir uns damals nicht wirklich vorstellen können,“ sind sich Klaus Grospietsch und Thommie Black sicher. Im Februar 2012 haben sie in der Kneipe am Hafen ZUM HÜBI die erste offene Jamsession gestartet. „Die Spontaneität der jeweils für eine Viertelstunde zusammenfindenden Bühnenakteure stand dabei von Anfang an im Vordergrund.“ Sicherlich gab es auch die eine oder andere Newcomerband, die hier ihren ersten Auftritt vor dem dankbaren Ruhrorter Publikum hatte. Auch historische Formationen fanden sich für die inzwischen berüchtigten 15 Minuten noch einmal zusammen. Launig und teilweise bissig kommentiert Moderator Thommie Black das Geschehen, nicht ohne Respekt für die gezeigten Leistungen. Die Rundumleuchte verkündet auch im wildesten Sessiongetümmel die abgelaufene Zeit, nach der sich eine neue Formation an den Start macht.

So finden sich immer am letzten Donnerstag im Monat etliche Stammkräfte, aber immer wieder auch neue Akteure aus dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein auf der Bühne mit Blick auf das rege Hafentreiben ein. Die musikalische Qualität kann dabei zwar schon gewaltig schwanken, aber die Freude an der Musik und dem Miteinander steht hier deutlich im Vordergrund. Dankbar werden die Bemühungen von einem aufmerksamen und kundigen Publikum mit Applaus und der obligatorischen Hutspende quittiert. Magische Momente sind dabei garantiert, wenn das Wetter mitspielt, hat doch der Hübi die Terrasse mit dem schönste Sonnenuntergang der Region. Los geht es immer um 19.30 Uhr am letzten Donnerstag im Monat.

HFN-Jam

Donnerstag, 25.7.2019, 19.30 Uhr

ZUM HÜBI – Leinpfad, Ecke Horst-Schimanski-Gasse, Duisburg Ruhrort

Eintritt frei, Hutveranstaltung