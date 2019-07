Trotz Muskelkater trainieren gehen – Gut oder schlecht?

Jeder, der regelmäßig trainiert oder sich zumindest beim Sport schon einmal so richtig verausgabt hat, kennt das Gefühl von Muskelkater. Obwohl Muskelkater mit teils starken Schmerzen verbunden ist, genießen Sportler nicht selten dieses Gefühl. Muskelkater ist schließlich das Resultat von einem harten und intensiven Training, auf das man natürlich auch stolz sein kann. Doch wie sieht es dabei mit der Fortsetzung des Trainingsplans aus? Sollte man bei Muskelkater weiter trainieren oder doch lieber eine Pause einlegen?

Ist Muskelkater gut oder kann er sogar schädlich sein?

Im Allgemeinen versteht man unter Muskelkater eine Schädigung der Muskelfasern, wobei sogenannte Risse in der kleinsten Einheit dieser Fasern entstehen. Diese entstehen durch eine ungewohnte oder sehr intensive Belastung des entsprechenden Muskels. Um im Training Fortschritte zu machen und erfolgreich Muskeln aufzubauen, ist es wichtig, dem Muskel einem ungewohnten Reiz auszusetzen. Durch den nicht gewohnten Belastungsreiz beginnt der Muskel zu wachsen, um sich auf etwa folgende Belastungen anzupassen. Der Grad der Intensität, bei welcher der Muskel ausreichend gereizt wird, um ein Muskelwachstum zu erzeugen und dem Grad, an dem der Belastungsreiz „zu“ groß ist, wodurch im Nachhinein Muskelkater entsteht, ist sehr schmal. Wer regelmäßig trainiert, wird deshalb hin und wieder mit Muskelkater konfrontiert werden. Sollte ein Sportler niemals Muskelkater verspüren, dann bleibt er vermutlich regelmäßig weit hinter seinen Möglichkeiten und der Fortschritt bleibt aus. Ab und zu Muskelkater zu haben ist also ganz normal. Zudem heilen die Muskelfaser recht schnell wieder, sodass in der Regel keine Folgeschäden bestehen bleiben. Gefährlich wird es nur, wenn der Muskelkater ein regelmäßiger Begleiter ist, nicht aber, wenn er nur hin und wieder mal auftritt.

Wann sollte man bei Muskelkater weiter trainieren?

Nun stellen sich viele die Frage, ob es sinnvoll ist, bei Muskelkater weiter zu trainieren oder nicht. Da es sich bei Muskelkater im Grunde genommen um eine Verletzung handelt, sollte diese bis zur nächsten Trainingseinheit erst einmal auskuriert werden. Das Problem ist jedoch, dass Muskelkater oft tagelang anhalten kann. Wer zu lange Pausen macht, um seine Muskeln zu regenerieren, wird deshalb keine Erfolge beim Muskelaufbau verzeichnen können.

Deshalb kommt es hierbei auf den Einzelfall an, ob es sinnvoller ist, weiter zu trainieren oder eine Pause einzulegen. Dafür spielt zum einen die Stärke des Schmerzens eine Rolle. Bei starken Schmerzen pausieren, bei leichten Schmerzen kann weiter trainiert werden. Des Weiteren muss es möglich sein, die Übungen trotz des Muskelkaters korrekt und sauber ausführen zu können. Wenn dies nicht möglich ist, sollte besser noch etwas pausiert werden. Diese Hinweise beziehen sich im Übrigen allerdings nur auf die vom Muskelkater betroffenen Muskelpartien. Andere Muskeln können selbstverständlich weiter trainiert werden und müssen nicht mit der schmerzenden Muskelgruppe mit pausieren. Mit EAA-Produkten (wie z.B.das MASSnPROTECT von Trentostan-M) lassen sich die antrainierten Muskeln übrigens Schützen. Dadurch muss man sich auch bei längeren Trainingspausen nicht um Muskelschwund sorgen.