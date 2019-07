Stadt Duisburg: Skateranlage am Portsmouthplatz freigegeben

Die Skateranlage wurde im Rahmen des Beteiligungsprozesses durch die zukünftigen Nutzer in zwei Funktionsbereiche (Lines) aufgeteilt. Sie steht sowohl BMXFahrern, Scooterfahrer, Inline-Skatern als Skateboardern zur Verfügung und bietet verschiedene Skateelemente als Stahl- und Holzkonstruktion mit unterschiedlichen Erlebniswerten.

Ein Geländer im Fußbereich und Kanten verhindern, dass Sportgeräte auf die Autobahn rollen. Zur Mercatorstraße erfolgt die Abgrenzung durch Hochbeete und Sitzmöglichkeiten, die sich in ihrer Gestaltung an die „Lange Bank“ auf dem Portsmouthplatz anlehnen.