Frauen Tattoos 2019 – so facettenreich wie nie

Wer bisher eher auf kleine Hingucker in Sachen Tattoo gesetzt hat, der wird sich 2019 sicherlich genauso freuen dürfen, wie diejenigen, die gerne etwas dicker auftragen. Große, filigrane Muster sind für Frauen genauso angesagt, wie der mystische Astrolook oder keltische Muster. Hauptsache es ist bunt, außergewöhnlich und auf gar keinen Fall langweilig.

Sexy und so gar nicht öde sind Fingertattoos. Diesen Trend gibt es zwar schon seit vielen Jahren, doch 2019 wird es hier auffälliger und bunter zugehen, als in der Vergangenheit. Promis wie Rihanna zeigen, wie geschmackvoll ein Finger- oder Handtattoo sein kann. Ein Trend nicht nur für Tattoo-Fans, sondern auch für Frauen die das Außergewöhnliche zu schätzen wissen.

Astro-Fan oder doch lieber Romantik

Ein absolutes Must-Have für Astroliebhaber ist ein Tattoo mit Planeten & Co. Die weiten des Kosmos fasziniert die Menschheit bis heute und setzt sich nun auch als wunderschöne Hautmalerei für Frauen fort. Angefangen von kleinen Sternen bis hin zu dem unbekannten Universum sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Für Anfänger reicht erst einmal ein kleineres Tattoo, die Fortgeschrittenen hingegen dürfen es so richtig krachen lassen. Wer sich in der Tattoo-Szene umschaut, wird feststellen, dass die Richtung 2019 auf filigrane Muster setzt, die oft an eine Art Röntgenbild erinnern. Denn durch exakte, feine Linie wirkt das Tattoo, als ob es durch die Haut schimmert. Wahnsinnig gutaussehend, zugleich geheimnisvoll und intensiver Strömung.

Trends von früher aufbereitet und ganz schön bunt

Nicht nur Hände und Finger sind Tätowierers Lieblinge, sondern auch das Ohr wird im Mittelpunkt gerückt, wenn es 2019 um Tattoos geht. Statt einem Piercing, kann ein gekonnt in Szene gesetztes Tattoo für viel Aufsehen sorgen. Mit viel Liebe zum Detail, ist gerade diese Körperstelle ein toller Blickfang. Stichwort Ignorant-Tattoos – ein Kult aus den 90er Jahren setzt sich auch 2019 mit seinen fröhlichen Cartoons bei den Fans der Hautmalereien durch. Hier werden Gedanken und Gefühle ohne viele Worte zum Ausdruck gebracht und können je nach Stimmung sehr motivierend oder entspannend wirken. Die Galerie dieses Tattoostudios aus Hanau zeigt einige Tattoos dieser Art.

Bunt wird es zugehen im Jahr 2019! Denn nicht nur unterschiedliche Motive und Muster werden in diesem Jahr facettenreicher sein als sonst, sondern auch farblich wird einiges abgehen. So können rote, gelbe oder grüne Tattoos für viel Furore sorgen und so manchen die Entscheidung schwer machen, für welches Tattoo sich entschieden wird. Schlussendlich ist es natürlich wie so oft, eine Frage des Geschmacks.