Rot Weiss Essen – Große Euphorie vor dem Saisonstart bei RWE

Am Freitag, den 26.7.2019 rollt der Ball wieder in der Regionalliga West mit dem Eröffnungsspiel und Traditionsduell Rot-Weiss Essen gegen die U23 des BVB startet das Abenteuer Regionalliga 2019/2020.

Die Euphorie, die in Essen herrscht ist gewaltig. Schon mehr als 4000 verkaufte Dauerkarten und ein fünfstelliger Zuschauerandrang werden zum Spiel am Freitagabend erwartet. Endlich heißt es an der Hafenstraße in Essen wieder „Flutlichtmatch“. Die lange Sommerpause und der Fußball-Entzug haben für viele Fans endlich ein Ende.

In Essen blickt man gespannt auf die neue Saison. Die Gründe dazu sind leicht und schnell gefunden. Mit dem neuen sportlichen Leiter Jörn Nowak, der vom Ligakonkurrenten Rot-Weiß Oberhausen an die Hafenstraße kam und der Finanzspritze von Sascha Peljhan, der einst Naketano gründete, gelangen den Essenern namenhafte Transfers. Mit diesem neuformierten Kader möchte man nun hochgesteckte Ziele erreichen. Ein Top-Transfer gelang auf der Trainer-Bank. Hier konnte man den ehemaligen Bundesliga-Trainer Christian Titz vom HSV ins Ruhrgebiet lotsen, der nun eine klare und neue Linie vorgeben soll.

Spieler wie Hamdi Dahmani (Kapitän von Fortuna Köln), Dennis Grote mit Bundesligaerfahrung und Oguzhan Kefkir vom KFC Uerdingen sind die Top Transfers diese Saison. Insgesamt holten die Verantwortlichen um Nowak 14 Neuzugänge an die Hafenstraße, mit denen man den Umbruch sowie einen Neuanfang nun schaffen möchte.

Wie auch alle Jahre zuvor, wollen die RWE-Fans die Hafenstraße wieder zu einer Festung machen. Was auf dem Platz die letzten Spielzeiten nicht geklappt hat, hat man dafür auf den Rängen immer wieder geschafft. RWE ist mit durchschnittlich 7.259 Zuschauern pro Spiel der stärkste Zuschauermagnet aller Regionalligisten.

Deswegen heißt es auch am Freitag, man wolle die Festung Hafenstraße wiederaufleben lassen und den Mythos auf den Platz und auf die Spieler übertragen.

Die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Spielzeit sind gesetzt.

Dieser Bericht wurde von Luis Förster erfasst. Luis ist selbst Fußballer in der Niederrheinliga bei der DJK Arminia Klosterhardt und war zuvor als Spieler im NLZ des SC Rot Weiß Oberhausen aktiv. In seiner Freizeit agiert Förster als Schiedsrichter im Kreis.

Wir freuen uns sehr, dass der 17-Jährige uns Berichte zusendet.