Zebrakids e.V. und Enis Hajri erzielen Spendenerlös für todkranken Daniel

Anfang Juli wurde der Fall des krebskranken Familienvaters Daniel P. bekannt, der mit seiner Familie zum letzten gemeinsamen Familienurlaub in Ägypten war und dort aufgrund seines kritischen Gesundheitszustandes auf die Intensivstation musste.

Aufgrund der hohen Krankenhausrechnungen von mehr als 12.000 € konnte die Familie damals nicht gemeinsam ausreisen. Die bedrückende Situation löste eine Welle der Solidarität in und über Duisburg hinaus aus. Innerhalb von zwei Tagen wurden rund 28.000 € gespendet, so dass die komplette Familie am 05.07. zurück nach Deutschland konnte.

Initiiert wurde die Spendenaktion vom zebrakids e.V. und Ex-MSV-Spieler Enis Hajri. Hajri begleitete Daniel bereits seit zwei Jahren durch seine Krankheit und hatte sich in dieser Zeit mit dem jungen Familienvater angefreundet. 2018 war der Vater eines Sohnes dann mit seiner Familie Gast in der zebrakids-Hospizloge beim MSV Duisburg. Bereits vor seinem Ägyptenurlaub hatte Daniel seine Beerdigung geplant, denn die Ärzte machten deutlich, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Unter anderem hatte Daniel gewünscht, dass ein eigens von ihm für seinen Sohn gebautes MSV-Schaukelpferd zugunsten der zebrakids versteigert werden sollte. Damit wollte sich Daniel für den unvergesslichen Tag in der zebrakids-Loge bedanken. Das Schaukelpferd übergab er dann Enis Hajri, der sich darum kümmerte, dass der aktuelle MSV-Kader das Schmuckstück noch zusätzlich signierte.

Aufgrund der dramatischen Verschlechterung des Gesundheitszustands von Daniel, setzten sich Enis Hajri und zebrakids-Vorstand Detlev Gottschlich zusammen und überlegten wie mit der geplanten Versteigerung umzugehen sei. Es bestand schnell Einigkeit, dass der Erlös des MSV-Schaukelpferdes helfen sollte, die Beerdigungskosten zu minimieren.

Gemeinsam mit Pasquale Ciociola von der Ciociola Strassen- und Tiefbau GmbH in Ratingen erwarb Enis Hajri selbst das Schaukelpferd für 3000.- € und akquirierte durch den Verkauf einiger seiner alten Spielertrikots noch zusätzliche Spenden, so dass er mit rund 4.500.- € die Beerdigungskosten zum Großteil decken kann. Das Schaukelpferd selbst übergaben Pasquale Ciociola und Enis Hajri am ersten MSV-Spieltag dem zebrakids e.V., damit es in der Hospizloge eine neue Heimat findet. Künftig werden somit viele Kinder das Schaukelpferd nutzen können und ein Teil von Daniel P. wird immer in der zebrakids-Hospizloge bleiben.