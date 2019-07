Glücksspiele im Internet – Umfangreiche Auswahl

Wer sich für Glücksspiele interessiert und sein Glück im Online Casino versucht, ist beim Syndicate Casino genau richtig. Die umfangreiche Auswahl ist in jeder Kategorie zu finden:

Neue Spiele,

TOP-Spiele,

Video-Slots,

unterschiedliche Brettspiele,

BTC-Spiele,

Live Casino,

coole Jackpots

und vieles mehr.

Neu sind für viele Kunden die speziellen BTC-Spiele. Nicht jeder Anbieter präsentiert das sichere Bitcoin Casino. Außerdem ist für Neukunden der Willkommensbonus attraktiv, immerhin werden 125 % Bonus und darüber hinaus Freispiele angeboten. Gleich mal testen auf Deutschland Sydicate.Casino. Die Mindesteinzahlung von 20 Euro berechtigt zum Einlösen des Bonus. Der komplette Willkommensbonus besteht aus maximal 1000 Euro zuzüglich 200 Freispiele.

Das attraktive VIP-Programm ist originell

Der Einsteiger wird mit dem speziellen Willkommenspaket des VIP-Programms begrüßt, das neue Mitglied als „Beginner“ bezeichnet. Associate ist die zweite Stufe, wobei zehn Freispiele winken. Der Gangster ist noch eine Stufe höher mit immerhin 15 Freispielen, während der Capo bereits mit 20 Freispielen punktet. Der Soto Capo bringt es auf 40 Freispiele, und der Consigliere auf interessante 70 Freispiele. Der Underboss punktet mit 100 Freispielen, während die nächsten Stufen über Eurowerte berichten. Der Boss verfügt über 50 Euro, der Don über 100 Euro, der Godfather besitzt bereits 250 Euro.

Spielautomaten Spiele ist der Klick zum erfolgreichen Testen. Der Kunde muss sich vorher anmelden, um in dieses Programm aufgenommen zu werden. Wer gern zockt, sich mit Slot Maschinen beschäftigt und unterschiedliche Games ausprobiert, aktiviert diesen Klick: beste deutsche Online Casinos

Lotterien für viele das eigentliche Highlight

Wer sich mit Lotterien auskennt, ist bei Syndicate genau richtig. Schießereien, Mafia-Banden und Geld sorgen für Aufregung und Nervenkitzel. Allerdings sind diese spannenden Augenblicke nicht zu vergleichen mit dem Gefühl, ob die Wette nun gewonnen wird oder droht gar der Verlust?

Was sind Slot Fights?

Nach dem Einloggen kann der Kunde dem Slot Fight beitreten. Danach wird ein Spiel gewählt und verschiedene Wetten platziert. Gewinne sind Guthaben, Boni, Freispiele und kostenlose Chips, die im VIP-Programm bekannt sind.

Bei Fragen und Problemen ist der rund um die Uhr verfügbare Kundenservice zu kontaktieren.

Über 2000 Slots und jeden einzelnen auszuprobieren, das kann der begeisterte Spieler im Syndicate Casino tatsächlich verwirklichen. Die Aufmachung der Webseite ist hervorragend und übersichtlich, sodass auch Neukunden sich rasch die nötigen Informationen holen können.

Warnung vor Spielsucht

Syndicate weist die Spieler darauf hin, dass das begeisterte Spielen und Wetten zur Spielsucht führen kann. Wie jedes seriöse Casino bietet auch Syndicate Hilfe an und erläutert die Merkmale, die unbedingt ernst genommen werden müssen. Die besten Entwickler und Softwares sind bei Syndicate zu finden. Wer sich registriert, wird kein anderes Casino aufsuchen, denn Syndicate bietet alles, was der Spieler braucht, vom umfangreichen Bonus bis zu attraktiven Aktionen, die ständig für Abwechslung sorgen. Der reine Spielspaß und unzählige Gewinnmöglichkeiten sorgen für zufriedene Kunden. Auf der linken Webseite kann der Spieler genau verfolgen, wer just in diesem Moment wie viel gewonnen hat.