Duisburg: „Nacht der 1000 Lichter“ – Gedenken an Loveparade Opfer

Es ist erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Unvergessen die Loveparade-Tragödie in Duisburg. Am morgigen Tag findet bereits der 9. Gedenktag statt. Am heutigen Abend wurden 1.000 Kerzen an der Unglücksstelle angezündet. In Gedenken an die Opfer der Loveparade-Katastrophe im Jahre 2010. Der Duisburger Verein „Bürger für Bürger“ lud ab 16 Uhr zu der inoffiziellen Gedenkveranstaltung ein.

Mit der „Nacht der 1.000 Lichter“ möchte der Veranstalter an die Opfer des Unglücks vom 24. Juli 2010 erinnern. Bei diesem Unglück wurden einst im Gedränge 21 Besucher des Events in einer Massenpanik erdrückt. Mindestens 652 Menschen wurden verletzt und traumatisiert.

Auch in diesem Jahr werden Augenzeugen der Katastrophe, aber auch Hinterbliebene zu der stillen Gedenkfeier erwartet. Doch die offizielle Gedenkveranstaltung findet am morgigen Mittwoch um 17 Uhr an der Loveparade-Gedenkstätte statt. Hinterbliebene aus China, Australien, Spanien, Italien und Holland werden ebenfalls vor Ort sein.

Die Fotostrecke hierzu ist unter folgendem Link abrufbar.

Doch auch der Verein LoPa 2010 e.V. hat sich zum Jahrestag zu Wort gemeldet. In der folgenden Pressemitteilung heißt es:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wollen wir Stellung nehmen zu unserer Ankündigung gegenüber der Stadt Duisburg und Ihrer Stiftung, dass von den Verletzten, nur ein kleiner Teil zum diesjährigen Jahrestag erscheinen wird.

Begründung:

Herr Widera hat sich in verschiedenen Medien wie folgt geäußert (Zitat) „… nicht alle wollen und können am nächsten Dienstag und Mittwoch vor Ort sein, weil einige dies nach wie vor emotional überfordert“. Allerdings Überfordert uns nicht das Gedenken an der Gedenkstätte sondern die dort anwesenden Personen

(führende Politiker und Kirchenpersonal).

Die Stiftung behauptet sich um körperlich und Seelisch Verletzte zu kümmern.

Diese Aussage wird nur zur Täuschung der Öffentlichkeit ausgesprochen.

Es gibt seit 2 Jahren leider keinen persönlichen Kontakt mehr zur Stadt und ihrer Stiftung Duisburg 2010, und Herrn Widera, dem ehemaligen Ombutsmann der Stadt Duisburg. Eine Kontaktanfrage von vor über 2 Jahren bei Herrn Widera, um diverse Unstimmigkeiten aus dem Wege zu räumen, wurde bis heute nicht beantwortet.

Die Wahrheit ist:

Auch heute geht es vielen Menschen schlecht, der Großteil ist durch die eingetretene psychische Erkrankung arbeitslos oder erwerbsunfähig geworden. Die Betroffenen verfügen meist selbst nicht über die finanziellen Mittel für die Anreise und Unterbringung.

Seit dem Tag, an dem wir klargemacht haben, dass wir die Arbeitsweise der Stiftung 2010 und der Stadt Duisburg nicht weiter unterstützen, versucht man verzweifelt der Öffentlichkeit zu suggerieren, das die Stiftung Duisburg 2010 die einzige Legitimierte Organisation sei. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen, die auf einer Veranstaltung verunglückt sind, Interesse daran haben, an einer öffentlichen Veranstaltung „vorgeführt“ zu werden. In der Vergangenheit wurde jedem suggeriert, dass fachliche Hilfe vor Ort wäre, diese sich aber zum benötigten Zeitpunkt weder vorgestellt hat noch diese Aufgabe in der Gruppe der Verletzten wahrgenommen hat. Gerade traumatisierte Menschen benötigen in diesem Moment vertraute und fachlich qualifizierte Personen um sich herum.

Führende Politiker, die in der Vergangenheit öffentlich Hilfe zugesagt haben, dies aber nicht eingelöst haben, haben sich als Opfer dargestellt und mit der Katastrophe persönlichen Wahlkampf gemacht. Diese Menschen zählen aus der Sicht von vielen, nicht zu der Gruppe von vertrauenswürdigen Menschen sondern lösen starke Emotionen aus.

Hierzu gehört leider auch Herr Widera, da er einen klaren Interessenskonflikt hat. Er ist Mitarbeiter der Evangelischen Kirche und diese profitiert bis heute von den Spendengeldern der Loveparade 2010.

Von diesen Geldern ist bis heute nicht ein Cent an Betroffene und Angehörige ausgezahlt worden.

Stattdessen wurde es für das eigene Personal verrechnet, die sogenannte Stuhlkreise durchgeführt haben die Menschen mit psychischen Erkrankungen im nach hinein mehr geschadet als geholfen haben.

Die derzeitigen Problematiken der Stiftung sind uns fremd.

An allen Jahrestagen, die vom Verein LOPA 2010 e.V. organisiert wurden, waren alle Gruppen zahlreich anwesend.

Es gab auch nie öffentliche Kritik an der Durchführung, bis auf das es Verletzten und Traumatisierten 4 Jahre lang trotz Durchführbarkeit verboten war, zum Zeitpunkt des Unglückes an dem Unglücksort anwesend zu sein.

Wir sind in der Vergangenheit immer darauf eingegangen, dass alle Wünsche berücksichtigt werden.

Wir möchten auch an diesem Jahrestag würdevoll den Überlebenden und Verstorbenen gedenken. Deswegen treffen wir uns in kleinen und großen Gruppen außerhalb der Veranstaltung an der Gedenkstätte. Wir hoffen, dass die Stadt Duisburg mit ihrer Stiftung die konstruktive Kritik annimmt.

Um wieder einen harmonischen und akzeptablen 10. Jahrestag für Traumatisierte zu gewährleisten, bieten wir unsere Hilfe an und hoffen dass es in Zukunft eine konstruktive gegenseitige respektvolle Zusammenarbeit gibt.

Eine zahlreiche Teilnahme könnte es wieder geben wenn eine verständnisvolle und respektvolle Absprache von allen Organisatoren federführend durch Oberbürgermeister Sören Link gebe.

Unserer Meinung nach braucht man solch eine übertriebene Veranstaltung nicht um würdevoll zu gedenken. Schon gar nicht mit führenden Politikern wie Hanelore Kraft und Sören Link die ihre Versprechen bis heute nicht einhalten konnten. Solche Personen stören nur die Harmonie und schüren sehr viel Frust innerlich auf. Deswegen Appellieren wir an dem Oberbürgermeister Sören Link, sich an seine Zusagen zu erinnern und nach 9 Jahren seine Versprechen auch Verletzten helfen zu wollen ernst zu nehmen und diese umzusetzen. Hierzu erwarten wir sehnlichst eine Kontaktaufnahme seinerseits.

Mit freundlichen Gruß

1. Vorstandsvorsitzender

Thoralf Schmidt