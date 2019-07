Duisburg: Einmalige Sommeraktion in der Rheinhausen-Halle: Wunsch-Abonnement zur freien Auswahl

Erstmalig besteht in diesem Jahr kurzfristig die Möglichkeit, aus den sechs im Abonnement enthaltenen Stücken drei Theaterabende zu einem Abonnement mit drei Gastspielen, die nach eigenem Wunsch zusammengestellt werden können, auszuwählen. Alle Theaterstücke beginnen jeweils um 20 Uhr. Ausschließlich in der Zeit vom 12. bis zum 30. August besteht die Möglichkeit, das ausgesuchte Abonnement in verschiedenen Preisklassen von 40 Euro bis 88 Euro zu buchen. Gebucht werden kann das Wunsch-Abonnement in der Bezirksverwaltung Rheinhausen am Körnerplatz 1 (Zimmer 205) von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. Weitere Auskünfte zum neuen Wunsch-Abonnement gibt es telefonisch unter (02065) 905-8245.

Zur Auswahl stehen diese sechs Theateraufführungen:

Tom Gerhardt spielt mit einem brillanten Timing den liebenswürdigen Trottel Mathias Bommes in der Komödie „Ketten der Liebe“ am 7. Oktober. Dieser schafft es, bei einem „Meet and Greet“ mit seinem Idol, dem Softrocker Andy Roth (gespielt von Dustin Semmelrogge), dessen Leben und Ruf als Sänger beinahe komplett zu ruinieren…

Es geht spannend weiter mit dem Psycho-Thriller „Falsche Schlange“ am Montag, 4. November, von und mit Gerit Kling. In diesem Psycho-Thriller geht es weniger darum, eine Mörderin zu überführen, sondern vielmehr, die titelgebende „Falsche Schlange“ zu entlarven – und da legt der vielfach ausgezeichnete Autor so viele falsche Fährten, dass selbst der krimigeübteste Zuschauer überrascht wird.

Eine musikalische Weihnacht im groovigen Motown-Sound verschönert am Sonntag, 22. Dezember, die Adventszeit. „Motown goes Christmas“ bringt selbst den eingefleischtesten Weihnachtsmuffel zum Schmelzen. Stimmgewaltig, temperamentvoll und bezaubernd mit unwiderstehlichen Rhythmen und zeitlosen Weihnachtssongs wie „Santa Claus is coming to town“, „Jingle Bells“, „Winter Wonderland“,“White Christmas“ und vielen weiteren Songs werden die unverwechselbaren Stimmen verzaubern.

Hochkarätige Schauspieler wie Timothy Peach, Nicola Tiggeler, Alexa Wiegandt oder Saskia Valencia begeistern am Donnerstag, 30. Januar 2020, in der Komödie „Eine Stunde Ruhe“ von Florian Zeller. In manchen Situationen verlangt man nicht viel, nur diese eine Stunde Ruhe, die einem jedoch oft nicht gegönnt ist. Das Publikum wird seine helle Freude an dieser spritzigen, turbulenten Komödie haben.

Comedy trifft Klassik – „CONCERTO SCHERZettO“ am Montag, 30. März 2020, ein weiteres Highlight in die Rheinhausen-Halle. Es spielt das Orquestra de Cambra de L’Empordà mit zwölf hochrangigen Musikern. Wie aus Streichern Komödianten werden. Das Kammerorchester Empordá begeistert mit einem herausragenden Konzept. Schwungvoll, witzig – ein echtes Erlebnis.

Im Jahr 1983 erklärte das Magazin „Stern“, dass sich Adolf Hitlers geheime Tagebücher in seinem Besitz befänden. Es dauerte nur zwei Wochen, bis eine BKA-Untersuchung bescheinigte, dass es sich bei den Büchern um eine Fälschung handelte. Helmut Dietl verfilmte die Geschichte 1992 unter dem Titel „Schtonk!“. Dieser so groteske wie geniale Stoff findet nun erstmals den Weg auf die Bühne. Zu sehen am Mittwoch, 29. April 2020, in der Rheinhausen-Halle. Diese Komödie ist in Zeiten von fake News und Rechtspopulismus ungebremst aktuell.

(Pressemeldung vom 22.07.2019)