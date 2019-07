MSV Duisburg – Auftakt nach Maß – Fans rockten die Arena

Der MSV Duisburg musste in der vergangenen Spielzeit viele Nackenschläge hinnehmen. Der Super-GAU war der Abstieg in die 3. Liga. Für den Verein ist die 3. Liga ein Horror, denn die TV-Einnahmen sind nicht ansatzweise so hoch angesetzt, wie es in Liga 2 der Fall wäre. Der Verlust von Sponsoren und Partnern hält sich in Grenzen, denn die Marketing-Abteilung der Meidericher hat in den letzten Jahren ein breites Netzwerk aufgebaut, so dass treue Partner auch in Liga 3 dem Verein die Stange halten.

Im Vorfeld des ersten Heimspiels gab es viele Diskussionen in den Fan-Foren, aber auch auf dem Trainingsplatz in Meiderich. Die „Beobachter“ stellten sich insbesondre diese Frage: „Reicht der Kader für die Ziele des Vereins?“ – Eine deutliche Antwort folgte im ersten Heimspiel.

Lange sahen die Zuschauer keinen Kampf mehr in der Arena. Mit Beginn der neuen Spielzeit 2019/2020 kann man aber als neutraler Betrachter sagen, das das, was die Männer auf dem Platz leisteten war super und auch von Kampf geprägt. Diese Tugenden machten den „Malocherclub“ über Jahre aus.

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Teams zunächst vorsichtig ab, bevor die Zebras aber recht schnell das Zepter in die Hand nahmen. Es folgte im Anschluss ein Feuerwerk der Offensivaktionen. Tolle Kombinationen übers Zentrum und auch der Außenbahn sorgten für ein tolles Offensivspektakel. Hatten die Gäste mal eine Chance, so stand die Defensvie der Zebras kompakt und sicher.

Nach dem Spiel wurde die Mannschaft

auch ordentlich gefeiert. Die Duisburger honorierten einen tollen kämpferischen Auftritt Ihrer Zebras mit lauten Sprechchören. Es schallte insbesondere eins durch die Arena: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter… Bilder die man lange nicht mehr sah. Der Schulterschluss zwischen Team und Fans war wichtig, insbesondere auch für die ausstehenden Aufgaben in der Liga. Der MSV Duisburg trag mit Aspach nicht zwingend auf den besten Gegner der Liga, aber es war ein wichtiger guter Start in die neue Saison.

Die Zuschauer waren die Sieger des Tages, denn nach einem so bitteren Abstieg fanden stolze 12.831 Zuschauer den Weg in die Arena. Das ist eine richtige Reaktion. Dazu kommt, dass nur ca. 60 Fans aus Süddeutschland den Weg nach Duisburg auf sich nahmen, so beeindruckender ist diese Zahl.

Stimmen zum Spiel:

Ingo Wald (Präsident) „Die drei Punkte zum Auftakt waren wichtig. Wir können uns über den Sieg freuen.“

Udo Jansen (ehemaliger Zeugwart und Busfahrer der Zebras) „Das war toll zum Saisonstart. Die Jungs haben echt gekämpft.“

Peter Hermann (aktueller deutscher Meister und Pokalsieger) „Ich habe einen ordentlichen Auftritt des MSV gesehen.“

Die nächste Aufgabe wartet auf den MSV Duisburg am kommenden Samstag beim FC Ingolstadt. Die „Schanzer“ kennt man noch aus der Vorsaison. Das dürfte der erste Härtetest werden.

MSV – SG Sonnenhof Großaspach 4:1 (1:1)

MSV: Weinkauf – Bitter, Boeder, Compper, Sicker – Albutat, Ben Balla – Stoppelkamp (90. + 1 Mickels), Daschner, Krempicki (72. Karweina) – Vermeij (81. Sliskovic)

SGS: Reule – Behounek, Gehring, Leist, Burger, Poggenberg (75. Hottmann) – Bösel, Jüllich, M. Hingerl (59. Häusl) – Röttger (59. McKinze Gaines II), Imbongo

Zuschauer: 12.831

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel).

Tore: 1:0 Vermeij (25.), 1:1 Imbongo (41.), 2:1 Stoppelkamp (55.), 3:1 Stoppelkamp (56.), 4:1 Krempicki (60.)