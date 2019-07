Stadt Duisburg – Gedenken am Jahrestag des Loveparade-Unglücks: Vollsperrung des Tunnels an der Karl-Lehr-Straße

Am Mittwoch, 24. Juli, jährt sich das Loveparade-Unglück zum neunten Mal.

Anlässlich des Jahrestags veranstaltet der Verein Bürger für Bürger e.V. am Vorabend, 23. Juli, die „Nacht der tausend Lichter“. Am 24. Juli findet um 17 Uhr ein öffentliches Gedenken an der Gedenkstätte im Tunnel statt.