Stadt Duisburg: Ergebnisbericht der Aktion „Null-Toleranz“ in Duisburg-Meiderich

Das Bürger- und Ordnungsamt hat in Zusammenarbeit mit der Duisburger Polizei und den Wirtschaftsbetrieben Duisburg vom 1. bis zum 7. Juli eine „Null-Toleranz“-Aktion in Meiderich durchgeführt. In diesem Zeitraum waren die Mitarbeiter der Abfallaufsicht wochentags fußläufig mit einer Früh- und Spätschicht im Stadtteil präsent. Auch an Sams- und Sonntagen war eine Präsenz gegeben.