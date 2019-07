VfL Bochum – Kartenvorverkauf startet am 15.07.2019

Vorverkauf für die ersten Saisonspiele startet am 15. Juli

Die neue Saison 2019/20 steht kurz bevor. Ab der kommenden Woche startet der Ticket-Vorverkauf für die ersten vier Pflichtspiele des

VfL Bochum 1848. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten ein Vorverkaufsrecht.

Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder können ab Montag, den 15. Juli (9 Uhr), von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und Eintrittskarten für die Auswärtsspiele beim SSV Jahn Regensburg, KSV Baunatal und Hamburger SV erwerben. Dieser gilt bis einschließlich Dienstag, den 16. Juli. Tickets gibt es exklusiv im Ticketonlineshop unter www.vfl-bochum.de.

Neben der üblichen Möglichkeit, sich die Tickets per Post zusenden zu lassen, wird im Zeitraum vom 15. bis 16. Juli eine kostenlose Hinterlegungsoption angeboten. Sämtliche Buchungen, die in dieser Zeit mit der Versandart „Hinterlegung“ gebucht werden, liegen ab Samstag, 20. Juli, zur Abholung bereit. Über die Details zur Abholung wird frühzeitig per E-Mail informiert.

Ab Mittwoch, 17. Juli (9 Uhr), sind die Karten im freien Verkauf erhältlich und dann auch im VfL-Fanshop am Stadioncenter zu kaufen, falls noch Tickets verfügbar sind.



Die Übersicht im Einzelnen:

SSV Jahn Regensburg – VfL Bochum 1848 Sonntag, 28.07.2019, 15:30 Uhr

Sitzplatz 29,00 EUR

Stehplatz Vollzahler 13,00 EUR

Stehplatz ermäßigt 12,00 EUR

Rollstuhlfahrer inkl. Begleitung 13,00 EUR

Um einen fristgerechten Versand der Karten zu gewährleisten, sind die Karten im Ticketonlineshop bis einschließlich Montag, 22. Juli, bis 9 Uhr erhältlich. Im Fanshop am Stadioncenter kann man die Eintrittskarten bis Mittwoch, 24. Juli, bis 14 Uhr kaufen.

KSV Baunatal – VfL Bochum 1848 Samstag, 10.08.2019, 18:30 Uhr

Stehplatz Vollzahler 16,00 EUR

Stehplatz ermäßigt 13,00 EUR

Sitzplatz 26,00 EUR

Für diese Begegnung werden maximal vier Tickets pro Person verkauft. Um einen fristgerechten Versand der Karten zu gewährleisten, sind die Karten im Ticketonlineshop bis einschließlich Montag, 5. August (9 Uhr), erhältlich. Im Fanshop am Stadioncenter sind die Karten bis Mittwoch, 7. August, bis 14 Uhr zu erwerben.

Hamburger SV – VfL Bochum 1848 Freitag, 16.08.2019, 18:30 Uhr

Stehplatz Vollzahler 18,00 EUR

Sitzplatz Block 14 B unten 34,00 EUR

Sitzplatz Block 14 B oben 27,00 EUR

Rollstuhlfahrer 16,00 EUR

Für diese Begegnung werden ebenfalls maximal vier Tickets pro Person verkauft. Um einen fristgerechten Versand der Eintrittskarten zu gewährleisten, sind sie im Ticketonlineshop bis einschließlich Montag, 12. August, bis 9 Uhr erhältlich. Im Fanshop am Stadioncenter gibt es die Eintrittskarten bis Mittwoch, 14. August, 14 Uhr zu kaufen.

Der VfL Bochum 1848 erhebt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1 Euro pro Ticket. Diese Gebühr ist in allen oben genannten Preisen bereits enthalten.



Geänderte Öffnungszeiten des VfL-Fanshops Stadioncenter beachten

Aus organisatorischen Gründen passen sich die neuen Öffnungszeiten des Fanshops an die der gesamten im Stadioncenter befindlichen Geschäftsstelle an. Der Fanshop hat künftig montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Samstags bleibt der Shop dann – außer an Spieltagen und im Rahmen von Sonderveranstaltungen – geschlossen. Am Wochenende der Stadioneröffnung und des 40. Geburtstag des Ruhrstadions hat der Fanshop am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 20:30 Uhr geöffnet und am Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 17 Uhr.