Populäre und skurrile Alternativen zu Sportwetten

Die Beliebtheit von Online Sportwetten wird immer größer. Doch hat sich zu diesem klassischen Bereich des Wettens längst ein breites Feld alternativer Wettangebote hinzugesellt.

Die Deutschen haben Freude am Nervenkitzel des Wettens und tippen zunehmend auf Ereignisse und Erscheinungen, die zum Teil absolut unvorhersehbar sind. Die Briten machen es vor und wetten beispielsweise auf den Kinderreichtum ihres Königshauses oder die Kleiderwahl der Queen. Die Quoten stimmen und Spaß ist garantiert.

Interessante & absurde Wetten

Bei den Buchmachern finden sich mittlerweile Trump-Wetten, Papst-Wetten oder auch Wetten zur Entwicklung verschiedener Währungen. Wetten auf das Wetter können einen bei Laune halten, auch wenn das Wetter schlecht ist.

Dennoch sind und bleiben Sportwetten die unumstrittenen Favoriten.

Spezialisierte Internetanbieter und Online Casinos bieten eine ganze Reihe an unterschiedlichen Angeboten, um ihren Kunden den Einsatz bei verschiedenen Spielen attraktiv zu gestalten. Auch für Sportwetten gibt es Bonusangebote, die sich lohnen.

Interessant und ein wenig skurril ist die Kombination von Sportwetten mit Politik. In den letzten Jahren nimmt die Tendenz zu, große sportliche Events mit politischen Entscheidungen zu verknüpfen. Auf den Ausgang beider Ereignisse zusammen zu setzen, scheint auf die Bevölkerung großen Reiz auszuüben.

Schon im Jahr 2009 entstand eine der merkwürdigsten dieser Kombinationswetten. Mit einer Quote von 5000:1 lohnte sich der Einsatz vielleicht schon zum Scherz. Franz Walter Steinmeier hätte zum Kanzler gewählt werden müssen und die FIFA hätte Deutschland nachträglich für 1966 den Weltmeistertitel zuerkennen müssen.

Um Kunden zu gewinnen und bei Laune zu halten lohnt es sich für die Anbieter einige lustige und verrückte Wetten mit im Angebot zu haben. Besonders interessant sind Wetten, bei denen sich in letzter Minute der schon vorherzusehen geglaubte Ausgang noch verändern kann. So wie bei einem spannenden Fußballspiel.

Ansonsten werben Wettanbieter vor allem mit Bonusprogrammen. Wird man durch Neugier auf eine lustige Wette auf eine bestimmte Internetseite aufmerksam, so ist das für den Anbieter lohnend. Aber welche der zum Teil absurden Ideen der Buchhalter stoßen auf Interesse?

Die erstaunliche Fülle an Spezialwetten lässt vermuten, dass sich beinahe alle interessanten und bedeutsamen Ereignisse dafür eignen Wetten auf sie abzuschließen.

Zu den beliebtesten verrückten Themen gehören diese 5:

Wetten auf politische Entscheidungen:

Für Politik-Interessierte bieten sich Möglichkeiten, mit der eigenen Prognose beim Buchmacher zu kassieren. Nicht nur auf den Ausgang von Wahlen in den USA oder Großbritannien kann man wetten: Auch auf das politische Geschehen in Deutschland wird gewettet. Die Quoten orientieren sich dabei an aktuellen Umfragewerten. Ob 2021 die CDU/CSU-Fraktion die Mehrheit erhält ist ungewiss und im Laufe der Zeit wird die Quote sicher schwanken.

Wetten auf Ereignisse im Privatleben von prominenten Personen:

Neben Staatsoberhäuptern und dem Papst rücken auch Spitzensportler bei dieser Art Wetten in den Vordergrund. Verrückte Messi- und Ronaldo-Wetten sind zurzeit sehr beliebt.

Werden die Stars zu Politikern oder vererbt sich das Talent am Ball auf ihre Nachkommen?

Bis hin zu absurden Fragen: Ob das Fiat-Logo während der Zeit bei Juventus Turin zur Tätowierung des Spielers wird? Manchem ist die Antwort einen Einsatz wert.

Wetten auf das Wetter:

Nach den großen Hitzewellen in Deutschland sicher ein heißes Thema sind Wetten auf das Wetter. Auf der Grundlage offizieller Wetterdaten an mehreren Flughäfen der Welt, kann man auf Temperaturen setzen. Die genaue Tageszeit wird festgelegt und es sind auch Vorhersagen bezüglich des Luftdrucks möglich. Vielleicht ist es heitere Angelegenheit und ein Grund selbst an kühleren Tagen zu schwitzen, wenn sich die Temperaturen auf dem Thermometer zur gegebenen Stunde dem eigenen Prognosewert nähern.

Wetten auf die Entwicklung einer Währung:

Auch Wettangebote für Finanzspezialisten finden sich bei verschiedenen namhaften Buchmachern. Das erinnert vielleicht erst einmal an Börsenspekulation. Sicherlich ist es aufregend. Aktuell stößt das Duell zwischen Euro und Pfund Sterling auf das Interesse zahlreicher Menschen. Es überrascht also nicht, dass einige Anbieter sich diesen Umstand zunutze machen.

Wetten auf Rollenbesetzungen oder Handlungsverlauf von Filmen und TV-Highlights:

Auch den Bereich der Unterhaltungsbranche und insbesondere die Filmindustrie hat das Wettfieber längst erfasst. Auf einen der vielen Kandidaten für den 25. Bond-Film zu setzen und den nächsten “007” zu erraten klingt zumindest amüsant. Die ungeheure Beliebtheit von “Games of Thrones” führt zu einem breiten Angebot von Wetten auf den Handlungsverlauf der Serie: Wer wird der Herrscher von Westeros sein? Und wer gewinnt mit der richtigen Vermutung bares Geld?

Fazit

Wetten bringt zusätzliche Spannung ins Geschehen. Nicht nur die Möglichkeit Geld zu gewinnen reizt die Menschen zum Einsatz. Der Spaßfaktor ist gerade bei den lustigen und skurrilen Wetten ein starker Antrieb, einen Tipp abzugeben. Außerdem tritt man selbst mit seiner Prognose in den Wettbewerb.

Bei Sportwetten kommt noch der Nutzen von Fachwissen dazu. Dies gilt natürlich auch für Finanz- und Politikwetten. Auch bei anderen Spezialgebieten wird das Wetten schon fast zu einer Wissenschaft für sich.

Warum soll man nicht versuchen aus seinem Wissen nutzen zu ziehen und sich an eine Prognose wagen, die einem bares Geld einbringen kann?

Der Glücksfaktor macht das Ganze dann erst richtig spannend. Denn zum Gewinnen gehört Glück nun einmal mit dazu.