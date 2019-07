Betrug beim Glücksspiel – hier sind die größten zusammengefasst

Erfahrt hier welche Methoden zu den größten Casinobetrügen geführt haben und mit welchen legalen Tricks es Spieler geschafft haben große Gewinne zu generieren

Die größten Betrügereien in der Geschichte des Glücksspiels

Bedeutende Gewinne im Casino zu generieren ist für viele ein großer Traum und nur sehr wenige schaffen es wirklich. Das liegt zum einen daran, dass bei allen Spielen das Casino einen Hausvorteil hat und natürlich das auch sehr viel Glück mit im Spiel steht. Natürlich sind bei solch hohen Gewinnmöglichkeiten auch immer welche dabei die versuchen ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen. In der Geschichte der Glücksspiele gibt es etliche die versucht haben das Casino zu betrügen und einige davon waren sogar legal. Heutzutage ist dies nicht mehr möglich, nicht mal mehr bei Spielen wie Book of Ra free.

Legalen Arten des Casinobetruges

Zu den legalen Arten des Casinobetruges gehört definitiv das Kartenzählen. Mit dieser Methode wird vor allem der Casinospieler Edward Thorp in Zusammenhang gebracht, denn er entwickelte diese Methode und war der erste Spieler der mit dieser Methode aufgeflogen ist. Seine Methode hat auch das MIT Blackjack Team genutzt und im Team perfektioniert. So hat immer einer aus dem Team gespielt und die anderen haben zugesehen und dabei die Karten gezählt. Anhand von bestimmten Zeichen haben sie dem Spieler dann signalisiert wie dieser in dem Moment spielen sollte. So ist es dem MIT Blackjack Team gelungen etliche Gewinne einzustreichen. Da diese Methode nicht verboten ist konnten die Casinos nur den Spielern ein Hausverbot erteilen.

Mit dem perfektionieren des Würfelwurfes ist es Dominic LoRiggio gelungen ein beträchtliches Vermögen zu gewinnen. Er hat seinen Würfelwurf so sehr perfektioniert, dass er die Würfel kontrollieren konnte. Aus diesem Grund wird er auch der Mann mit dem Goldenen Arm genannt. Auch diese Methode ist nicht verboten, da jeder eigentlich den Würfel werfen kann wie er möchte. Da den Casinos diese Methode missfällt, darf dieser Spieler in keinem Casino mehr auf dieser perfektionierten Weise den Würfel werfen.

Illegale Casinobetrüge der Geschichte

Hier ist vor allem Tommy Glenn Carmichael zu erwähnen. Dieser Spieler ist sehr lange Zeit damit durchgekommen die Spielautomaten zu manipulieren. Er entwickelte Gerätschaften mit denen es möglich war die Sicherheitsvorkehrungen des Automaten zu umgehen. Viele kennen seine Werkzeuge als “The Monkey Pow” und “Slider”. Mit diesen Zwei Werkzeugen war es möglich das innere der Automaten auszuspähen und herauszufinden wie man den Automaten dazu bringen kann, große Gewinne auszuschütten. Ende des Jahres 1996 sind allerdings seine Machenschaften aufgefallen und er landete im Gefängnis. Kaum einer weiß, dass Thommy Glenn Carmichael heutzutage mit der Nevada Gaming Commission zusammenarbeitet und Anti Cheating Geräte herstellt.

Welcher Trick noch sehr bekannt in der Geschichte der Glücksspiele ist, ist der Savannah-Trick von Richard Marcus. Dieser Spieler nahm immer jeweils 3 Rote Jetons und einen Braunen Jeton und legte diesen auf den Roulette Tisch ohne das der Braune Jeton auffiel. Immer wenn er gewann jubelte er und zeigte das er unter den Roten noch einen Braunen hatte und wenn er verlor nahm er mit viel Fingerspitzengefühl seinen braunen Jeton genau in dem Moment weg, wenn der Croupier zum Roulette Kessel schaute. Der Braune Jeton zählte als 500 Dollar wohingegen die roten gerade mal einen Wert von 5 $ hatten. Natürlich ist auch dieser Spieler auf die Schwarze Liste der Casinos gelandet als der Betrug aufflog und hat nun Lebenslanges Hausverbot in allen Casinos.