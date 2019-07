Duisburg: Fest der Vielfalt am Innenhafen

Bereits zum fünften Mal präsentieren Initiativen, Gruppen und Vereine des IZ an diesem Tag ihr facettenreiches Können. Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen sich in Musik und Tanz, bieten Leckereien an und informieren über ihre Arbeit.

Das Kultur- und Stadthistorische Museum ist Kooperationspartner des Kommunalen Integrationszentrums für das Fest der Vielfalt. Dort lässt um 17.00 Uhr die FabianBalkanBrassBand das Fest ausklingen.

Das Mercatorcafé am Stadtmuseum ist ebenfalls geöffnet. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten, die die interkulturellen Gruppen auf dem Flachsmarkt anbieten, können die Gäste es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen.

Der Eintritt ist frei.