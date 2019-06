Ruhrgames Duisburg ein voller Erfolg – Über 100.000 Besucher fanden den Weg zum Landschaftspark Nord

Duisburg ist eine Stadt mit einem hohen Kulturgut, denn die Stadt liegt mitten im Ruhrgebiet und verfügt über eine umfangreiche Geschichte. Einer der Geschichten Duisburgs ist der Landschaftspark Nord. Hier war die weltbekannte Stahlindustrie im Rahmen eines Hochofens beheimatet. Seit Jahren ist das Gelände stillgelegt und dient den Duisburger, aber auch anderen Besuchern von Extern als Erholungspark. Das Gelände richtet zudem zahlreiche Veranstaltungen im Jahr aus. Auf dem Gelände trifft man Tradition und Nostalgie pur. Hier fühlen sich die Besucher, aber auch Sportler direkt wohl.

Was die Sportler über die gesamte Veranstaltung leisteten war sehr beeindruckend. Die Sportarten sind schwer und sehr komplex. „Es ist toll zu sehen, was ein Mensch sportlich leisten kann“, so Helge Mainberger 67 Jahre alt. Eine der Besucherinnen der Ruhrgames 2019.

Ein Junge ca. 8 Jahre alt sagte zu seiner Mama: „Guck mal Mama, so möchte ich auch mal mit dem Rad springen“, da lächelte die Mutter und sagte: „Lern Du erstmal richtig Fahrrad fahren.“

Die Veranstalter blickten auf der „Bilanzpressekonferenz“ auf ein erfolgreiches Wochenende. Das Fazit der Veranstalter lautete: „Die Ruhrgames 2019 waren ein voller Erfolg“, über 100.000 Besucher strömten die Veranstaltungsstätte über die Tage verteilt. Das ist eine echte Hausnummer. Europas größtes Jugendsport- und Kulturfestival genießt eine sehr hohe Reputation.

Musiker Axel Bosse trat zum Finale der Ruhr Games 2019 am Sonntagabend in Duisburg auf. Der 39-Jährige begeisterte die Zuschauer mit seinen legendären Songs. Die Stimmung zum Abschluss der Veranstaltung war herrlich. Die Sportler, Veranstalter, Mitarbeiter, Helfer und Fans feierten gemeinsam ein unvergessliches Event. Die Abschlussparty im Rahmen des Konzertes zeigte deutlich, dass der Zusammenhalt unter den aktiven Sportlern großartig war. Die Sportler aus verschiedenen Sparten begegneten sich mit viel Respekt. Die XN-Redakteure Manuela Ihnle und Dustin Paczulla trafen „Aki“ Bosse vor seinem Konzert zu einem Exklusiv-Interview hinter den Kulissen. Das Interview wird es in Kürze auf XN zu lesen geben. Jetzt kann man schon sagen. Es gibt viele private Einblicke in das Leben von Axel Bosse. Bosse zeigte sich im Rahmen seines Auftrittes sehr nah an den Fans. Oft suchte er den Small-Talk mit den Besuchern. Bosse ist ein Sänger der den Bezug zur Basis nie verloren hat und somit mitten im ehrlichen Ruhrpott der Arbeiterregion perfekt als Show-Act ins Rahmenprogramm passte.

Oberbürgermeister Sören Link hatte bei seiner Rede auf der Bühne vor dem Bosse-Konzert sogar Tränen in den Augen. „Die Ruhrgames sind für Duisburg eine tolle Veranstaltung. Ich bin stolz auf die Stadt und dem gesamten Umfeld. Danke an alle Beteiligten“, verkündete ein überglücklicher Oberbürgermeister seine Meinung zur Veranstaltung. In 3 Jahren findet das Event in Bochum statt. Duisburg aber wird in vielen Köpfen als toller Gastgeber in Erinnerung bleiben. Das Wetter war perfekt an diesem Wochenende und die Attraktionen für Familien und insbesondere den Kindern sehr umfangreich. Bei tropischen Temperaturen waren die Ruhrgames auch für alle Mitarbeiter, Helfer uns Sportler eine große Herausforderung. Die Helfer waren stundenlang auf dem Gelände aktiv, um den Besuchern ein sorgenfreies Event zu bescheren.