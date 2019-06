Nachruf Thomas Rodenbücher

Am 21.06.2019 wurde unser Chefredakteur und Gründer Thomas Rodenbücher völlig unerwartet nach langer Krankheit aus dem Leben gerissen. Er hinterlässt nicht nur in unserem Team und seiner Familie, sondern in der ganzen Stadt eine große Lücke. Man wird ihn immer in angenehmer, der ein oder andere auch in unangenehmer Erinnerung halten. Eine große Stimme ist verstummt. Er hinterlässt eine Mutter, eine Tochter und seine Partnerin.

Wer ihm eine letzte Ehre erweisen möchte oder auf seinem letzten Weg begleiten mag, kann dies gerne tun. Die Beerdigung findet am 02.07.2019 um 11:00 Uhr auf dem neuen Friedhof, Düsseldorfer Straße statt.