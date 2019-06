MSV Duisburg: Mickels stürmt in ZebraStreifen

Leroy-Jacques Mickels erhält bei den Zebras nach der sportmedizinischen Untersuchung einen Vertrag für die kommende Saison mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Mickels, dem in der vergangenen Oberliga-Spielzeit für die SSVg Velbert in 26 Spielen 19 Treffer gelungen waren, hatte bei den Zebras bereits seit dem Saisonstart mit trainiert und war auch in den drei bisherigen Testspielen zum Einsatz gekommen. In ZebraStreifen trägt er die Nummer 20.

„Er hat sich seine Chance verdient“, sagt Sportdirektor Ivo Grlic nach den Eindrücken der vergangenen 14 Tage und den Gesprächen mit dem Stürmer, betont aber auch: „Jetzt liegt es an ihm, diese Chance zu nutzen.“

„Leroy hat gezeigt, was er drauf hat und sich unser Vertrauen erarbeitet, quasi über den ‚zweiten Bildungsweg‘ jetzt doch noch in den Profifußball zu kommen“, findet auch Trainer Torsten Lieberknecht. „Ein interessanter, offensiver Spieler mit Tempo am Ball und Abschlussqualitäten.“

Der in Siegburg geborene Angreifer mit kongolesischen Wurzeln, der am Niederrhein aufgewachsen ist, freut sich „auf die Möglichkeit, die der MSV mir bietet. Das ist eine große Chance, und ich hoffe, wir werden gemeinsam Spaß und vor allem Erfolg haben!“

Das ist Leroy-Jacques Mickels

Geburtstag: 25. Juni 1996

Geburtsort: Siegburg

Größe: 1,77 m

Gewicht: 81 kg

Bisherige Vereine: SSVg Velbert, 1. FC Monheim, Alemannia Aachen, FC St. Pauli U23, Borussia Mönchengladbach U23 & Nachwuchs, VSF Amern