Das sind die beliebtesten Goldbarren Hersteller

Goldbarren sind beliebte Anlageobjekte. Edelmetall behält auch in Krisenzeiten seinen Wert und bietet Schutz vor der Inflation. Im Vergleich zu Goldmünzen ist dabei das Aufgeld geringer. Goldbarren sind hervorragend konvertierbar. Die Preise bestimmt der aktuelle Tagespreis. Anleger können dabei zwischen Tafelbarren und klassischen Barren entscheiden, sodass auch eine Geldanlage bei kleinerem Budget möglich ist

Der folgende Beitrag informiert Anleger, die in das Edelmetall Gold investieren wollen, über die beliebtesten Goldbarren Serien. Die Barren sind dabei oftmals als gegossene und als geprägte Variante erhältlich.

Beliebte Goldbarren-Größen und Goldbarren-Serien

Barren müssen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, damit sie sich bei Händlern leicht verkaufen lassen. Gegossene und geprägte Goldbarren nach den London Bullion Market Association Standards werden von zahlreichen Herstellern angeboten. Goldbarren Serien mit LBMA-Zertifizierung werden von folgenden Herstellern angeboten:

Münze Österreich AG

Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH

Valcambi SA

C.HAFNER GmbH + Co. KG

The Perth Mint

Rand Refinery

Argor-Heraeus SA

Umicore NV/SA

Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG

Geprägte oder gegossene Barren?

Kleinere Stückelungen bis zu einem Gewicht von 1 Unze werden von den meisten Herstellern nur als geprägte Barren hergestellt. Größere Exemplare ab einem Gewicht von 250 Gramm sind nur als gegossene Variante erhältlich. Besonders beliebt bei Anlegern sind 100 Gramm Goldbarren. Sie sind in gegossener und in geprägter Form erhältlich.

Barren aus Gold sind in zahlreichen Stückelungen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm erhältlich. Meistens zählen populäre Barrengrößen zu den beliebtesten Goldbarren-Serien. Besonders beliebt sind 100 Gramm Barren.

Eine besondere Variante sind Tafelbarren, Geschenkbarren und Multicard Goldbarren. Von einem Tafelbarren lassen sich wie bei Schokolade kleine Stücke abbrechen und verkaufen. Diese Goldtafeln sind erhältlich mit 100 x 1 Gramm oder 50 x 1 Gramm Gold. Die einzelnen Stücke sind durch eine Sollbruchstelle verbunden.

Geschenkbarren sind mit einer Vielzahl gutaussehender Motive erhältlich und deshalb sehr beliebt. Sie sind für besondere Anlässe, beispielsweise Konfirmation, Hochzeit, Geburtstag und Taufe, erhältlich. Durch seltene Motive kann sich hierbei auch ein gewisser Sammlerwert einstellen.

Zunehmend beliebter werden Goldbarren mit Öko-Siegel von Green Gold bis Fairtrade. Siegel bestätigen sozial- und umweltverträglichen Abbau.

Ebenfalls sehr beliebt sind Multicard-Goldbarren. Sie werden hierzulande seit dem Jahr 2013 von den Herstellern Kinebar und Heraeus angeboten. Als Multicard-Goldbarren werden Blisterkarten aus entweder 10 x 1 Gramm oder 5 x 1 Gramm Goldbarren bezeichnet. Sie sind mit einem dekorativen Hologramm verziert und eignen sich aufgrund der geringen Stückelung als alternatives Zahlungsmittel. Multicard-Goldbarren sind günstiger als einzelne Goldbarren und passen in jede Brieftasche.

Besonders beliebte Goldbarren-Serien

Hoch in der Gunst bei Anlegern stehen Goldbarren mit einer Stückelung von 50 Gramm und 100 Gramm Feingold mit LBMA-Zertifizierung. Sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und haben sich als Anlagebarren bereits bewährt. Alle oben aufgeführten Hersteller führen zertifiziert Goldbarren.