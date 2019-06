MSV Duisburg: Peter Mohnhaupt verlässt die Zebras

Seit April 2014 hat Peter Mohnhaupt als Geschäftsführer die Geschicke der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA erfolgreich geleitet. Zum 30.06.2019 verlässt der 43-Jährige die Zebras auf eigenen Wunsch.

„Eine Entscheidung, die mir sehr schwer gefallen ist”, sagt Mohnhaupt, „doch nach fünf äußerst intensiven, aber auch ebenso spannenden Jahren ist es für mich an der Zeit, neue Perspektiven auszuloten.”

„Peter Mohnhaupt hat in den fünf Jahren bei uns entscheidend dazu beigetragen, dass der MSV bei Fans, Wirtschaft und Politik wieder die Reputation und Seriosität erlangt hat, die vor 2013 gefehlt und uns alle erst in die Situation gebracht hat, unter deren Folgen wir jetzt immer noch leiden”, bedankt sich MSV-Präsident Ingo Wald beim dreifachen Familienvater.

Wald bedauert den Wechsel außerordentlich, zeigt aber Verständnis: „Mit ihm wird uns eine absolut loyale Persönlichkeit fehlen, die immer unaufgeregt und nie sich in den Vordergrund drängend zum Überleben des MSV beigetragen hat. Dass er sich nach dieser aufreibenden Zeit neue persönliche Ziele setzt, müssen wir schweren Herzens akzeptieren.”

Mit Rücksicht auf das Lizenzierungsverfahren für die neue Saison 2019/20, in dem der DFB erst am Montag, 3. Juni 2019 den Zebras die Spielgenehmigung final erteilt hatte, hat der MSV diese Personalie nicht eher veröffentlicht.

Interimsweise wird in den kommenden Monaten Dirk Broska die Verantwortung als Geschäftsführer übernehmen. Gespräche mit möglichen Nachfolgern laufen bereits. „Wir stehen nicht unter Druck, sind in der Übergansphase mit Dirk Broska und Thomas Wulf als kaufmännischem Leiter sicher und seriös aufgestellt”, verdeutlicht Ingo Wald. Mohnhaupt wird den Zebras zudem in der Übergangsphase weiter beratend zur Seite stehen.

„Dirk Broska hat durch seine langjährige Tätigkeit im Aufsichtsrat sowie als Geschäftsführer der Stadionprojektgesellschaft tiefe und umfassende Einblicke in die Abläufe der KGaA“, verdeutlicht Wald. Broskas Mandat im Aufsichtsrat der MSV Duisburg GmbH & Co KGaA ruht während seiner Geschäftsführer-Tätigkeit für die Zebras.