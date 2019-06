Möchtest du eine unvergessliche Hochzeit? Diese 5 Dinge helfen dir dabei

Bei der Planung einer Hochzeit kann man schnell an seine Grenzen geraten. Es erwarten dich hier unerwartete Herausforderungen. Möchtest du, dass deine Hochzeit sowohl für dich als auch für deine Gäste unvergesslich bleibt, dann solltest du unserer 5 Tipps unbedingt beachten.

1. Hochzeitsordner anlegen

Fängst du mit der Planung deiner Hochzeit an, solltest du dir unbedingt einen Ordner anlegen. Dort kannst du alles rund um deine Hochzeit abheften und sammeln. Eine gute Organisation ist bei jeder Hochzeit das A und O. Ganz am Anfang einer Hochzeit ist es natürlich wichtig, dass du dir eine Location aussuchst. Möchtest du standesamtlich oder kirchlich heiraten oder vielleicht auch beides? Entscheiden sich Paare im Sommer oder Frühling zu heiraten, wird sehr gerne eine Gartenhochzeit organisiert. Denke an die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, welche dir zur Verfügung stehen, und wähle dir eine davon aus. Alle verschiedenen Location bringen sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich.

2. Wedding Planner

Ist deine Gästeliste sehr lang, dann empfiehlt es sich allemal, dass du dir einen Wedding Planner aussuchst. Ab 50 Gästen kann dir dieser sehr behilflich sein. Setze dich auf keinen Fall selbst unter Druck und überlass deinem Wedding Planner die schwierigen Sachen. Darüber hinaus ist ein Hochzeitsplaner auch nicht so teuer, wie sich viele Brautpaare vielleicht denken. Meistens kann man dank eines Hochzeitsplaners sogar Geld sparen, da diese mehrere gute Beziehungen mit sich bringen. Der große Vorteil an einem Wedding Planner ist es natürlich, dass man durch ihn einiges an Zeit sparen kann und man sich auf andere Sachen konzentrieren kann wie zum Beispiel, das Brautkleid, die Brautschuhe und auch der Brautstrauß.

3. Dekoration

Ganz egal, ob deine Hochzeit in einem großen Saal, am Strand oder im eigenen Garten stattfindet, sehr wichtig ist immer die Dekoration. Diese sollte man zum einen dem Outfit des Brautpaares anpassen und zum anderen auch der Location. Auf einer Hochzeit darf es zu jeder Zeit funkeln und glänzen. Lichterketten, Laternen oder auch andere Stehlampen bieten sich dafür hervorragend an. Auch auf die Tischdekoration sollten geachtet werden. Neben Lichtern und Kerzen kann man diesen auch mit wunderschönen Blumen schmücken. Besonders schön sieht es bestimmt, auch wenn die Blumen am Tisch mit dem Brautstrauß harmonieren. Darüber hinaus sollte bereits auch der Eingang zur Feier wunderschön geschmückt werden.

4. Das Outfit

Sowohl für den Bräutigam als auch für die Braut spielt das Outfit am Hochzeitstag eine sehr wichtige Rolle. Für welches Brautkleid sich die Braut entscheidet, kommt zum einen auf die Location der Hochzeit und zum anderen auch auf die Jahreszeit darauf an. Hat die Braut und der Bräutigam das passende Outfit gefunden, so müssen sich nun die Trauzeugen und die Brautjungfern auf die Suche nach den passenden Kleidern machen. Achte darauf, dass alle Kleider mit deinem Kleid harmonieren. Es empfiehlt sich, wenn alle Brautjungfern die gleiche Farbe tragen. Der Schnitt und der Stoff der Kleider können sich ruhig unterscheiden. Es ist nämlich sehr wichtig, dass sich jeder auf deiner Hochzeit wohlfühlt. Bei der Kleidung sollte vorab alles genau gesprochen und geplant werden. Auch die Blumenmädchen solltest du unbedingt auf deiner Hochzeit einplanen, um diese unvergesslich zu gestalten.

5. Gastgeschenke Hochzeit

Glückliche Gesichter sind auf jeder Hochzeit ein Muss. Zeige deinen Gästen wie glücklich und dankbar du bist, dass sie an deinem großen Tag teilnehmen. Gastgeschenke für Hochzeiten gibt es zahlreiche. Hier empfiehlt es sich, wenn du die Geschenke individuell auf die Gäste abstimmst. Schon allein, wenn du den Namen des jeweiligen Gastes auf ein Kärtchen schreibst, kann dies viel Freude bei deinen Gästen wecken. Traditionell verschenkt man ein Säckchen mit Mandeln auf einer Hochzeit. Doch gibt es in der heutigen Zeit viele weitere Dinge, dich sich perfekt als Gastgeschenke eignen.