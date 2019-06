FC Kaiserslautern verpflichtet isländischen Nationalstürmer Andri Rúnar Bjarnason

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt seinen Angriff mit dem isländischen Nationalspieler Andri Rúnar Bjarnason. Der 28-Jährige kommt vom schwedischen Erstligisten Helsingborgs IF und unterschreibt beim FCK einen Vertrag über zwei Jahre inklusive einer Verlängerungsoption bei Aufstieg.

Der 1,93 Meter große Stürmer wurde in Bolungarvík an der Nordwestküste Islands geboren und begann beim örtlichen Fußballclub mit dem Fußballspielen. In Bolungarvík blieb er mit einer halbjährigen Unterbrechung, als er ein Semester am North Carolina Wesleyan College in den USA spielte, bis ins Jahr 2014. Nach einer Station beim Hauptstadtclub Víkingur Reykjavík wechselte er im Jahr 2016 nach Grindavík, wo er zum isländischen Torschützenkönig avancierte und mit 19 Treffern in 22 Spielen den Torrekord der isländischen Liga einstellte. Im Januar 2018 wagte er dann erstmals den Schritt ins Ausland und wechselte zum schwedischen Traditionsverein Helsingborgs IF, bei dem er als Torschützenkönig der zweiten schwedischen Liga mit 16 Treffern dazu beitrug, das HIF als Meister der Superettan der Wiederaufstieg in die Allsvenskan gelang.

Auf internationaler Ebene debütierte Bjarnason im Januar 2018 bei zwei Freundschaftsspielen in Indonesien für die isländische Nationalmannschaft, für die er bisher fünf Länderspiele (ein Tor) absolvierte.

Martin Bader, Geschäftsführer Sport beim 1. FC Kaiserslautern: „Wir haben immer betont, dass wir in der Offensive noch reagieren wollen, wenn sich abzeichnet, dass ein längerfristiger Ausfall von Lukas Spalvis wahrscheinlich ist. Seit langem verfolgen wir bereits den Weg von Andri Rúnar Bjarnason und es hat sich jetzt eine Situation ergeben, ihn verpflichten zu können. Er hat seinen Qualitäten bereits mehrfach nachgewiesen, ist ein Stürmer, der im Strafraum seine Stärken besitzt und wird daher unsere Offensive verstärken. Aufgrund seiner Größe, seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Erfahrung sind wir überzeugt, dass er sich schnell in Deutschland und beim FCK integrieren und unserer Mannschaft helfen wird.“

„Ich bin sehr glücklich darüber, bei einem Verein wie dem FCK unterschrieben zu haben. Es ist ein großer Club, mit einer langen Geschichte, tollen Fans und großen Ambitionen. Es war schon immer mein Traum, in Deutschland zu spielen und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der FCK wieder erfolgreich wird“, erklärt Andri Runar Bjarnason seinen Wechsel an den Betzenberg.

Spielerdaten:

Name: Andri Rúnar Bjarnason

Position: Sturm

Geboren: 12.11.1990 in Bolungarvík (Island)

Nationalität: Isländisch

Größe: 1,93 m

Beim FCK ab: 01. Juli 2019

Vertrag bis: 30. Juni 2021 (plus Option)

Frühere Vereine: Helsingborgs IF, UMF Grindavík, Víkingur Reykjavík, BÍ/Bolungarvík, North Carolina Wesleyan College, UMF Bolungarvík