MSV Duisburg: Teamplayer Albutat verlängert

Tim Albutat bleibt eine Konstante in ZebraStreifen. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag jetzt verlängert.

Seit 2014 hat der frühere Freiburger 101 Ligaspiele in ZebraStreifen bestritten. „Wir wissen, was wir an ihm haben, er weiß, was er am MSV hat – Tims Bleiben ist für uns zur neuen Saison ein wichtiger Baustein“, freut sich Sportdirektor Ivo Grlic über die Vertragsverlängerung. „Er gehört zu den Fußballern, für die der Erfolg der Mannschaft und des Vereins über allem steht.“

„Tim kann als Sechser, aber auch als Achter spielen und mit seinem strategischen Denken und seiner Spielintelligenz Akzente setzen“, sagt Trainer Torsten Lieberknecht über den 26-Jährigen. „Mit seinem Trainingsfließ hat er unter mir wieder zu seiner Stabilität gefunden. Was ihn zudem auszeichnet und für uns wichtig sein wird: sein teamorientiertes Spiel und genauso sein teamorientiertes Denken neben dem Platz!“

Albutat, der einen Kontrakt bis zum Sommer 2021 unterzeichnet hat, ist jetzt dienstältester Spieler bei den Zebras. „Ich bin seit fünf Jahren hier, und mit dieser Erfahrung will ich gerade den neuen und jungen Spielern helfen, schnell rein zu finden“, übernimmt „Albu“ Verantwortung. „Wir wollen auf dem Platz wieder Spaß machen, und bei dieser Aufgabe will ich mit anpacken!“