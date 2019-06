Schließfachschränke – Möglichkeiten der Sicherheitsverwahrung von Wertgegenständen im öffentlichen Raum

Schließfächer sind in vielen öffentlichen Gebäuden heute keine Seltenheit mehr. Immer mehr Amtsgebäude, Schulen und sogar Büros machen davon Gebrauch und bieten den Menschen Schließfachschränke zur Verwahrung ihrer Wertsachen an. Der Vorteil liegt auf der Hand. Es lassen sich vorübergehend Wertgegenstände sicher aufbewahren und so vor unbefugtem Zugriff schützen. In Zeiten, wo neben dem Handy auch noch die Geldbörse, der Laptop und womöglich auch die Spielkonsole mitgetragen wird, kommt ein Schließfach geraderecht. Mitarbeiter freuen sich darüber, dass sie zum Beispiel während der Mittagspause die Geldbörse im Schließfach verstauen können oder auch ihre gesamte Handtasche hineingeben können. Es bieten sich somit auch hier zahlreiche Vorteile, die damit verbunden werden können. In Summe gibt es hier auch durchaus Möglichkeiten, die erweiterbare Optionen bieten können. Man muss den Interessentenkreis auch weiterführen. Mitarbeiter verwenden diese Geräte, um Akten aufzubewahren, und Schüler verwenden Schließfächer, um ihre Schulgegenstände aufzubewahren.

Welche Vorschriften sind zu beobachten?

Schließfächer dürfen jedoch nicht nur in Schulen und Büros verwendet werden. Es gibt eben auch hier zahlreiche Vorschriften, die man einhalten muss. Aus diesem Grund ist es meist ratsam, vor allfälligen Renovierungsarbeiten mit den entsprechenden Planungen zu beginnen, denn später lassen sich Veränderungen nur mehr sehr schwer von allein durchführen. Beispiele gibt es dafür sehr viele. Zum Beispiel muss in manchen Bundesländern auch die Leuchtkörper in bestimmten Abstand zum Schließfach montiert werden. Die Leuchten bieten eine Reihe weiterer Vorteile in anderen Räumen, zum Beispiel bei Ihnen zu Hause oder in der Garage. Ebenso existieren Sicherheitsvorschriften, die einzuhalten sind. Ein Sicherheitsfach dar nicht immer neben einem Feuerlöscher untergebracht werden.

Vorteile von Schließfächern

Wenn die ersten Hürden einmal genommen wurden, entdeckt man aber zahlreiche Vorteile eines Schließfaches. In erster Linie ist natürlich der Bereich der Sicherheit zu erwähnen. Es ist ein Teil des gesamten Systems und sicherlich integrativer Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Ein weiterer Vorteil, der sich daraus ableiten lässt, ist der Bereich der verbesserten Artikelorganisation. Sie dürfen nicht vergessen, dass Schließfächer sehr effektive Vorrichtungen zum Organisieren von Gegenständen sind. Der Alltag erleichtert sich dadurch massiv. Man kann die unterschiedlichsten Dinge darin aufbewahren und braucht keine Angst zu haben, dass etwas gestohlen wird oder verloren geht.