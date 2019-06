Das ist der passende BH für jedes Oberteil

Immer stilvoll gekleidet sein – mit der richtigen Unterwäsche

Liebe Frauen, das ist ein Thema nur für uns: der passende Büstenhalter für jedes Oberteil. Einfach ist das nicht, denn der klassische BH ist für viele Oberteile nicht geeignet. Wer kennt es nicht – die hübsche transparente Bluse oder das raffinierte One-Shoulder-Kleid hängen nur auf dem Bügel, weil man einfach nicht den passenden BH dafür hat. Schließlich soll weder ein Träger heraus blitzen oder die Unterwäsche deutlich durch den Stoff zu sehen sein. Das Gleiche gilt für schulterfreie Tops, tiefe Dekolletés, rückenfreie Kleider oder weiße Oberteile: Der klassische BH ist immer zu sehen und er stört einfach.

Nicht nur in der Freizeit ist es wichtig, sich in seiner Kleidung stets wohlfühlen zu können, auch im Büro ist der perfekte Dress ein Muss. Das verleiht Selbstsicherheit und macht unangreifbar. Das gilt besonders bei einer Neuorientierung auf dem Arbeitsmarkt, wenn der eigenen Status erst wieder erarbeitet werden muss.

Der Bleistiftrock und die weiße Bluse oder ein Hosenanzug mit einem hellen Oberteil sind stets angemessene Kleidungsstücke für einen Job im Büro. Unglücklich ist es jedoch, wenn die Unterwäsche unter dem Oberteil zu sehen ist, und das ist öfter der Fall, als man denkt. Manchmal ist das vor dem Spiegel nicht zu sehen, wenn das Aussehen kontrolliert wird, doch sobald die Sonne in einem bestimmten Winkel steht, werden unfreiwillige Einblicke gewährt. Welch ein Glück, wenn man dann eine liebe Kollegin hat, die darauf aufmerksam macht! Es einfache Mittel gegen diesen Faux pas – wir haben die besten Tipps gesammelt!

Was trägt frau unter einer weißen Bluse oder einem weißen Shirt?

Weiß symbolisiert Reinheit und Seriosität. Wenn man sich einmal die Männer in den Führungsetagen ansieht, wird man hauptsächlich weiße, manchmal hellblaue Hemden zu sehen bekommen. Diese Farbe für Oberteile entspricht also einem gewissen Dresscode, den wir gern auch für uns anwenden. Immerhin lassen sich weiße Blusen mit allen möglichen Teilen kombinieren, ob Röcke oder Hosen in beliebigen Farbstellungen. Doch was tragen wir am besten darunter?

Intuitiv geht der erste Griff zu einem weißen BH, weil man annimmt, dass sich dieser nicht abzeichnen würde. Leider ist das Gegenteil der Fall. Der BH scheint durch und die eigene Hautfarbe wird auf eine seltsame Weise betont. Besser ist es, auf einen hautfarbenen BH zu setzen, der mit der Hautfarbe harmoniert. Dieser wird unter einer weißen Bluse nahezu unsichtbar, was einen harmonischen Look ergibt.

Ausnahme:

Trägt man die weiße Bluse nicht im Büro, sondern in der Freizeit, und will einen sexy Akzent setzen, dann kann durchaus ein weißer oder schwarzer Büstenhalter getragen werden, dessen Spitzenrand aus dem Ausschnitt blitzen darf. Voraussetzung für dieses Fashion Statement ist allerdings eine kleine Oberweite.

Übrigens: Der nudefarbene BH ist unter allen Blusen die richtige Wahl, auch und gerade unter hellen Seidenblusen.

Welcher BH passt zu einem schulterfreien Oberteil oder Kleid?

Jemandem die kalte Schulter zu zeigen kann sehr sexy sein. Allerdings nur, wenn dabei nicht der Träger des BHs zu sehen ist. Die einzige echte Alternative zu einem klassischen Büstenhalter ist der trägerlose BH. Der Vorteil: Bei vielen der Modelle lassen sich die Träger nach Bedarf abnehmen, sodass sich der trägerlose BH in ein klassisches Modell zurückverwandeln kann. Ein solcher BH kann als nahtloses Bandeau Oberteil besonders komfortabel und anschmiegsam sein oder durch vorgeformte Cups ein sehr schönes Dekolleté zaubern.

Wer die trägerlosen BHs für sich entdeckt hat, für den öffnet sich eine ganze Welt voller schöner Oberteile: Neckholder, One Shoulder, schulterfreie Kleider, Oberteile mit Carmen-Ausschnitt und Bandeau-Tops. Großartig!

Übrigens: Trägerlose BHs geben ab einer bestimmten Größe nicht mehr den nötigen Halt. Ein Trick besteht darin, den Büstenhalter, was die Unterbrustweite betrifft, einfach eine Nummer kleiner zu kaufen – die Körbchengröße sollte allerdings die passende sein.

Tipp: Ein BH sollte nicht an mehreren Tagen hintereinander getragen werden, sondern sich regelmäßig einen Tag lang “entspannen“ können. Den Busen zu halten ist nämlich eine Belastung für die Fasern, die dabei gedehnt werden. Nur bei ausreichenden „Ruhepausen“ können sie sich wieder zusammenziehen und das Teil ist erneut einsatzbereit.

Was trägt frau unter einem rückenfreien Kleid?

Ein schöner Rücken kann sehr entzücken – rückenfreie Tops und Kleider sind sehr reizvoll und auf ihre eigene Weise sexy. Logisch, dass hier kein BH darunter passt, der zu sehen ist. Doch ganz ohne Büstenhalter möchte man das Kleid auch nicht tragen, denn darunter würde das Dekolleté unter Umständen leiden. Die Lösung ist ganz einfach: ein Haftschalen BH oder Klebe BH. Er besteht quasi nur aus Körbchen, die unter und an den Busen geklebt werden.

Trick: Wie bekommt man auch ohne „echten“ BH und mit einem kleinen Busen ein tolles Dekolleté? In diesem Video seht ihr den ultimativen Trick, den auch Modells gern anwenden: Klebestreifen! Das funktioniert gerade bei größeren Brüsten besser als mancher Klebe BH, sollte allerdings nicht täglich angewendet werden, um die Haut nicht zu reizen. So macht ihr problemlos aus einem B ein D Körbchen. Ganz ohne OP!

Welcher BH passt zu einem besonders tiefen Ausschnitt?

Manche Kleider sind wirklich raffiniert geschnitten und haben vorn einen Ausschnitt, der bis zum Bauch reichen kann. Wow, das sieht toll aus, aber habt ihr keine Angst, dass dabei etwas verrutscht und ungewollte Einblicke gibt? Ein solches Kleid eignet sich am besten für Frauen mit einem kleinen Busen und funktionieren am besten, wenn man auch den passenden BH trägt. Ein sogenannter V-Bra ist extra für diesen Zweck entwickelt worden und ist beim Tragen unsichtbar.