SPD NRW: Sarah Philipp (SPD) empfängt 8. Klasse des Steinbart Gymnasiums im Landtag NRW

Die Duisburger Landtagsabgeordnete Sarah Philipp (SPD) begrüßte die 8. Klasse des Steinbart-Gymnasiums aus Duisburg-Mitte im nordrhein-westfälischen Landtag.

Zunächst konnten die Schülerinnen und Schüler das architektonisch ansprechende Gebäude besichtigen und wurden dann in die parlamentarische Arbeit eingeführt. Nach einer kleinen Stärkung ging es im Anschluss in die einstündige Diskussion mit Sarah Philipp.

Das Potpourri an Fragen der Schülerinnen und Schüler reichte vom ÖPNV über Sanierungen der Schulgebäude bis hin zum persönlichen Werdegang der Duisburgerin.

Nach der turbulenten Woche kam Sarah Philipp natürlich um eine Frage nicht umher: Wie geht es weiter mit der SPD? Philipp erklärte dazu: „Das Wahlergebnis war ein Desaster, ein heftiger Schuss vor den Bug. Wir müssen unsere Themen wie Klimaschutz, gebührenfreie Bildung oder dass jeder eine bezahlbare Wohnung findet, durchsetzen. Ich glaube fest daran, dass das die richtigen Ziele für unsere Gesellschaft sind. Nun müssen wir den Weg dahin auch konsequent gehen.“

Bei solch einer Gemengelage ist eine Stunde zu wenig Zeit um alle Themen zu diskutieren. Deswegen tritt Sarah Philipp in der kommenden Woche den Gegenbesuch am Steinbart-Gymnasium an. Am 13.06. wird die Duisburger Landtagsabgeordnete Podiumsgast am Steinbart-Gymnasium sein zum Diskussionsthema „Fridays for future – Blaumachen oder Revolution?“. „Ich finde es toll zu sehen, wie sich junge Menschen in großen Scharen mobilisieren. Für unsere Zukunft. Dazu trage ich gerne meinen Teil bei und stehe Rede und Antwort“, resümiert Sarah Philipp.