MSV Duisburg verpflichtet Sinan Karweina

Der MSV hat Sinan Karweina von den Sportfreunden Lotte verpflichtet. Der 20-Jährige kommt für zwei Jahre.

„Mit Sinan haben wir einen noch ganz jungen Spieler für den kompletten offensiven Bereich, der in seinem ersten Seniorenjahr in Lotte seine sehr guten technischen Fähigkeiten immer wieder hat aufblitzen lassen“, verdeutlicht Sportdirektor Ivo Grlic. „Wir haben uns sehr intensiv mit seinen Fähigkeiten auseinander gesetzt. Was mich für seine erst 20 Jahre beeindruckt: seine ihn auszeichnende Mischung aus Geduld und Hartnäckigkeit!“

Als „einen wuseligen Spielertypen“, beschreibt Torsten Lieberknecht das Neu-Zebra und lobt: „Sinan ist ein antrittsschneller und handlungsschneller Offensivspieler. Mir gefallen seine Ballführung und Abschlusstechnik. Sinan ist ein echter Straßenfußballer, der als 99er-Jahrgang einen schnellen Weg in die 3. Liga genommen hat, aber natürlich noch reifen muss.“

Karweina, der erst mit 15 Jahren vom FV Wiehl in den Nachwuchs des 1. FC Köln wechselte, kam in der vergangenen Spielzeit in Lotte 24mal zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. „Das ist einfach beeindruckend“, staunte Karweina, als er bei seinem „Antrittsbesuch“ jetzt in der schauinsland-reisen-arena den Blick der Anhänger von den Stehrängen der König-Pilsener-Fankurve genoss. „Ich freue mich auf die Fans und auf die Stimmung!“

Das ist Sinan Karweina

Geburtsdatum: 29.03.1999

Geburtsort: Gummersbach: Größe: 1,71 m

Gewicht: 69 kg

Bisherige Vereine: Sportfreunde Lotte, 1. FC Köln, FV Wiehl