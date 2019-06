Duisburg: Zeynep Babadagi lud mittellose und bedürftige Menschen zu gemeinsamen essen ein

Das Ende des Fastenmonat Ramadan endete am gestrigen Dienstag. Dies nahm die Unternehmerin Zeynep Babadagi gemeinsam mit Gastronom Nejat Morkan zum Anlass, am heutigen Tag für Obdachlosen und Bedürftige kostenfreie Speisen und Getränke auszugeben.

Es ist bestes sonniges Wetter, langsam steuerte ein Bus den Ludgeriplatz in Neudorf an, spuckte am Pizzawagen „La Barca“ rund 40 Personen aus. Es waren Klienten der Obdachlosen-Organisation „City-Wärme e.V.“, drum herum weitere Menschentrauben. Unter ihnen Gäste der Pflegezentrale und Drogenhilfe. In den letzten Tagen sprach es sich herum, das im Zeitfenster von 16 bis 19 Uhr gratis Speisen an Bedürftige und Obdachlose ausgegeben werden sollen. Nach und nach fanden sich immer mehr Gäste ein. Die Organisatoren und ihre rund 20 tatkräftigen Mitarbeiter verteilten VIP-Bändchen an die Gäste. Rund 120 Gäste kamen am symbolisch gedeckten Tisch zusammen und konnten sich bestellen, was das Herz begehrte. Ob Pizza, Pasta oder Currywurst. Alles, was das Herz begehrte. Zum Nachtisch gab es Eis vom Eiscafé „Jamo“, das sich direkt nebenan befindet. Unter ihnen gab es einige, die sogar Speisen mitnahmen oder gleich 2 Gerichte vor Ort aßen. 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegezentrale und ihre Kinder unterstützen tatkräftig das 12-köpfige Team von Nejat Morkan. Denn jede helfende Hand wurde gebraucht.

Als besonderer Anlass für dieses Event wurde bewusst das Ende des Fastenmonat Ramadan gewählt. Für Zeynep Babadagi, Inhaberin eines Kranken- und Altenpflegedienstes in Meiderich, spielt der Fastenmonat selbst keine besondere Rolle. Dennoch war es ihr ein besonderes Anliegen, an diesem besonderen Tag Menschen gemeinsam an einen Tisch zu bekommen. Menschen, die es sich an Feiertagen nicht leisten können etwas besonderes essen zu können. Ihr kam die Idee Mitmenschen zusammen zu bringen, die auf der Straße leben oder hilfsbedürftig sind. Jeder der kam war eingeladen. Offiziell konnten sie sich von 16 bis 19 Uhr am Ludgeriplatz bei „La Barca“ satt essen. Nachzügler, die erst spät davon erfuhren waren dennoch weit nach 19 Uhr zum essen eingeladen. Die Unternehmerin übernahm die Kosten komplett, denn ihr Motto lautet: „Gemeinsam essen verbindet“.

Zeynep Babadagi: „Es war der schönste Tag meines Lebens und mögen die schlechtesten Tage so, wie heute sein!“

Bärbel Ebert selbst war zu Tränen gerührt von der Aktion: „Wir haben unser Ziel heute erreicht, denn es waren alle sehr glücklich und ihre Aussage auf der Heimfahrt war: „Wir haben uns heute sehr wichtig gefühlt! Es gab bei der Hinfahrt für jeden ein VIP Band!“ – Seit 29 Jahren bin ich nun schon ehrenamtlich als Streetworker unterwegs und da die Armut immer größer wird in unserer Gesellschaft, haben wir den Verein „City-Wärme e.V.“ gegründet und unser Ziel wäre ein Ladenlokal als Begegnungsstätte.“

Bärbel Ebert und Zeynep Babadagi kennen sich von der Arbeit bei der Tafel. Ebert selbst ist nun bei der „City-Wärme e.V.“ aktiv, die ebenfalls regelmäßig Speisen für Obdachlose zubereitet. Deren Essensausgabe findet jeden Montag am Schäferturm in der Duisburger Innenstadt statt.

Die Organisatoren waren von der Veranstaltung und der damit verbundenen Resonanz so fasziniert, das für dieses Event eine jährliche Wiederholung geplant ist. Alle Mitarbeiter spendeten ihre Trinkgelder.