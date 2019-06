Neuer Glücksspielstaatsvertrag rückt näher

In Deutschland herrschen immer noch unklare Regelungen zu Online Casinos. Neue Regelung könnte 2021 in Kraft treten. Was will NRW?

Kommt die Online Casino Regulierung? Was will NRW?

Die Online-Sportwetten und Online-Casinos betreffenden Regelungen im 2012 zwischen den Bundesländern geschlossenen Glücksspielstaatsvertrag wurden vor mehreren Jahren vom Europäischen Gerichtshof verworfen. Die damals vorgesehene Lizenzvergabe an einige wenige Anbieter widersprach der Dienstleistungsfreiheit in Europa. Deutschland wurde aufgefordert eine neue Regelung für Online-Casinos und Sportwetten zu schaffen. Nach jahrelangen Diskussionen und Nichtstun, schein jetzt Bewegung in die Sache zu kommen.

In Online Casinos und bei Online Buchmachern werden in Deutschland geschätzt etwa 5 Milliarden Euro umgesetzt. Geboten werden Spielautomaten, Jackpots, Bingo, Keno, Poker, Roulette oder Black Jack. Besonders beliebt sind auch Live-Casinospiele. Die Umsätze steigen jedes Jahr kontinuierlich an. Die meisten Spiele können über das Handy gespielt werden. Seriöse Anbieter und das beste Casino Deutschlands findet sich auf dieser Webseite.

Dritter Glücksspielstaatsvertrag – das Aus für Online Casinos?

Ein Entwurf für einen neuen Glücksspielstaatsvertrag wurde vor kurzem in Brüssel vorgelegt. Diese sieht jedoch erhebliche Restriktionen vor. So sollen beispielsweise Live-Wetten verboten und die Einsätze bei Sportwetten auf 1.000 € im Monat beschränkt werden. Weiterhin ist vorgesehen, dass keine Wettanbieter keine Online-Glücksspiele anbieten dürfen.

Obendrein soll die Lizenzierung von Anbietern nicht mehr Ländersache sein, sondern auf Bundesebene entschieden werden. Das sorgt jedoch bei einigen Bundesländern für Unmut. Länder wie Schleswig-Holstein und Hessen haben bereits angekündigt, eigene Regelungen schaffen zu wollen.

Sie wollen eigene Lizenzen vergeben. Hintergrund ist, dass der Markt nicht illegalen ausländischen Anbietern überlassen werden soll. Besser ist es, wenn eine Regulierung geschaffen wird und eine engmaschige Überwachung der Anbieter stattfindet. Darüber hinaus können sich die Länder mit den Einsätzen von Wettfreunden und Spielern Steuereinnahmen sicher.

NRW stellt sich auf einen anderen Standpunkt

In Nordrhein-Westfalen verfolgt die Politik in Sachen Glücksspiele eine schärfere Linie. So gilt in NRW, ähnlich wie in Berlin eine sehr strikte Spielhallen- und Glücksspielverordnung. Diese hat dafür gesorgt, dass bereits viele Spielhallen schließen mussten beziehungsweise müssen. Man verfolgt zudem eine Politik der „1.000 Nadelstiche“ um die Clankriminalität einzudämmen. Viele Spielhallen werden von arabischstämmigen Clans betrieben.

Das Thema Online Glücksspiel wird ebenfalls sehr kritisch gesehen und sollte nach Auffassung vieler Politiker in NRW eher verboten werden. In der aktuell aufgeheizten Diskussion wird sich wohl keine Mehrheit in NRW für ein zukünftig reguliertes Online-Glücksspiel finden lassen. Als Gründe für die ablehnende werden der Jugend- und Spielerschutz sowie die Bekämpfung der Geldwäsche angeführt. Online-Sportwetten sollen jedoch vom Verbot ausgenommen werden und engmaschig reguliert und überwacht werden.

Vorbild Dänemark

In Dänemark trat vor kurzem eine gesetzliche Regelung in Kraft, nach der sich Online Casinobetreiber um eine staatliche Lizenz bemühen müssen. Die Anbieter müssen zudem alle Einsätze verteuern, was den schönen Nebeneffekt hat, dass sich der Staat über nicht unbeträchtliche Mehreinnahmen freuen kann, die in sozialen Projekten eingesetzt werden können. Anbieter, die keine dänische Lizenz besitzen und dennoch Online-Glücksspiele in Dänemark anbieten, müssen mit einer Sperrung der Webseite rechnen. Das ist zwar rechtlich umstritten, wird jedoch rigoros umgesetzt.

In Dänemark hat man erkannt, dass es besser ist, das Online-Glücksspiel unter staatliche Kontrolle zu bringen. Nur so kann der Spielerschutz gewährleistet werden. Ein Verbot des Glücksspiels würde keinesfalls dazu führen, dass die Menschen nicht mehr spielen. Im Gegenteil: Das Spielen würde vollständig in die Illegalität verlagert werden.

Was kommt auf Spieler in Online Casinos hierzulande zu?

Aktuell bleibt erst einmal alles beim Alten. Spieler können weiterhin legal in Online-Casinos spielen, wenn die Betreiber eine offizielle Lizenz aus einem anderen EU-Land, beispielsweise auch aus Malta, besitzen. Für viele gehören Sportwetten zum Fußball einfach dazu. Ähnlich sieht es mit Glücksspielen im Online-Casino am Feierabend aus.

Der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag gilt noch bis 2021. Für die ungültigen Regelungen zum Online-Glücksspiel und zu Online-Sportwetten gibt es bis dahin keine befriedigende Lösung. Es gilt also europäisches Recht. Die Praxis bislang ist, dass das Glücksspiel von staatlicher Seite geduldet wird. Es muss abgewartet werden, ob der neue Glücksspielstaatsvertrag tatsächlich in der aktuell im Entwurf vorliegenden Verfassung angenommen wird. Wenn dies der Fall sein sollte, könnten ab 2021 schwere Zeiten auf Spieler zu kommen, wenn sie online ein paar Runden an Spielautomaten oder Roulette spielen wollen.