Wie uns Google aktuelle Kleider-Trends verrät

Der Sommer steht vor der Tür. Auch, wenn die warmen Temperaturen aktuell noch auf sich warten lassen, so kann ein bisschen Vorfreude doch schon heute in den Kleiderschrank gehangen werden.

Was die neusten und gefragtesten Trends angeht, ist auf die Suchmaschine Google immer Verlass. Es gibt klarerweise Modelle, die unsterblich sind und die uns jeden Sommer begleiten. Dazu gehört auch das Kleid mit Tellerrock, welches in verschiedensten Farben erhältlich ist. Durch den cleveren Schritt wird die Figur optimal in Szene gesetzt und hat dennoch etwas sehr verspieltes und mädchenhaftes. Kein Wunder also, dass es nach wie vor auf den Trendcharts ganz oben steht.

Dass die Verhaltensweisen der Internet-User analysiert werden ist kein Geheimnis mehr. Doch wie kann man daraus aktuelle Modetrends herausfinden? Ganz einfach. Wonach im Internet am meisten gesucht wird, wird sicherlich fester Bestandteil der Sommergarderobe in diesem Jahr. Und welche Kleidertrends hat uns eigentlich Google für Sommer 2019 verraten?

Auf dem ersten Platz der Google Suchanfragen befindet sich ein echter Klassiker, nämlich das kleine Schwarze. Allerdings ist dies wenig verwunderlich, denn das Modell strotzt nur so vor Vielseitigkeit. Im Alltag kann es lässig zu Sneakern kombiniert werden und abends wird es mit den passenden High Heels zum absoluten Hingucker. Print ist ein großes Thema in diesem Sommer, weshalb in der Liste auch das Leo-Kleid nicht fehlen darf. Der Print des Leopardenmusters verleiht jeder Frau eine animalische Ausstrahlung. Das Muster unterstreicht die Weiblichkeit und sorgt immer für einen glamourösen Auftritt. In die Top 3 hat es auch das Langarm-Kleid ist geschafft, und das mit Recht. Egal ob Volant- oder Puffärmel, hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, Hauptsache ist, dass es auffällt.

Eher in die Basic Kategorie einzuordnen ist das T-Shirt Kleid, das sich einer unabgebrochenen Beliebtheit erfreut. Es passt perfekt in den Alltag und ist super bequem. Ein echter Allrounder! Punkte, Punkte, Punkte, was in der Bundesliga zählt, gilt diesen Sommer auch für Kleider. Kleider mit Punkten, am besten den sogenannten Polka Dots, stehen nach wie vor hoch im Kurs. Dasselbe gilt für das One-Shoulder-Kleid. Die Asymmetrie dieses Kleides sorgt für einen eleganten Auftritt und rückt die Trägerin in ein traumhaftes Licht. Außerdem ist dieses Kleid auch für die sehr warmen Temperaturen bestens geeignet.

Neben dem Leo-Print gibt es noch ein Muster aus der Tierwelt, das super angesagt ist, nämlich die Schlangen-Optik. Mit den Schlangenmuster-Kleidern ist ein wilder Sommer garantiert. Und auch ein Hochzeitskleid ist in der Google-Auswertung ganz oben mit dabei – nämlich das Hochzeitskleid, das komplett aus Spitze gefertigt ist. Auf diesen Klassiker fahren die Bräute in diesem Sommer besonders ab.