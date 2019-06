„Gemeinsam essen verbindet“ – Duisburger Gastronom lädt Bedürftige und Obdachlose zum Essen ein

Unter dem Motto „Gemeinsam essen verbindet“ lädt „die Pflegezentrale“mit Zeynep Babadagi und der bekannte Duisburger Gastronom Nejat Morkan Obdachlose und Bedürftige am 05.06.2019 in der Zeit von 16 – 19 Uhr zum gemeinsamen Essen ein. In der Zeit werden die Speisen kostenlos ausgegeben. Hierbei können sie sich aus allen Angeboten bedienen lassen. Ob Pizza, Pasta oder Currywurst. Was das Herz begehrt. Zum Nachtisch kann es auch ein Eis aus dem direkt anliegenden Eiscafe „Jamo“ sein.

Hierbei spielt das Fest „Ramadan“ eine wichtige Rolle:

Denn rund 1,5 Milliarden Muslime feiern 2019 ab 4. Juni weltweit das „Eid al-Fitr“ – bei uns besser bekannt als „Zuckerfest“. Viele Nicht-Muslime wissen nicht, worum es dabei geht. Hier eine Erklärung dazu:

Der neunte Monat im islamischen Kalender heißt Ramadan. Während diesen Monats müssen Muslime fasten. Das Zuckerfest ist der Höhepunkt, somit das Ende des Fastemonats Ramadan, der 2019 vom 5. Mai bis 4. Juni andauert. Mit dem Zuckerfest danken alle Muslime Allah dafür, dass sie das Fasten und alle damit verbundenen Anstrengungen überstanden haben. Zum Weiteren bitten sie Allah, ihre Gebete anzunehmen und ihnen ihre Fehler zu verzeihen. Auf Arabisch heißt das Fest „Id al-Fitr“, in Deutschland es aus der türkischen Übersetzung eher bekannt: Seker Bayrami – auf deutsch: Zuckerfest.

In aller Regel versammeln sich bei diesem Fest die Familien an reich gedeckten Tischen mit aufwendig zubereiteten Leckereien, süßem Gebäck, Kuchen und Bonbons. Innerhalb der Gemeinde werden Spenden für die Armen und Bedürftigen gesammelt. Das Ramadanfest ist dem christlichen Weihnachtsfest sehr ähnlich, hat aber eine andere religiöse Bedeutung. Dennoch folgt auch beim Fastenbrechen eine Zeit der Einkehr und der Besinnung; wie auch an Weihnachten kommen Familien zusammen, werden Kinder beschenkt und Süßigkeiten und festliche Mahlzeiten zubereitet und verzehrt.

Hauptinitiatorin der Veranstaltung Zeynep Babadagi möchte an diesem Tag die Menschen zusammen bringen. Es soll ein gemeinsamer zwischenmenschlicher Austausch stattfinden. Und bei welcher Gelegenheit findet die meiste Kommunikation statt? Beim Essen. Hierbei sollen alle Menschen zusammen kommen. Sie sprach Nejat Morkan gezielt an. Da der Duisburger Gastronom für sein großes Herz und seine Großzügigkeit bereits stadtbekannt ist und sein Pizzawagen jedem Duisburger ein Begriff ist. Schließlich betreibt Nejan Morkan schon seit 1993 seinem Imbiss am Ludgeriplatz, unweit des Hauptbahnhofs Duisburg in Eigenregie. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit verteilt er an Obdachlose und Bedürftige gratis Pizza. Doch nun hat er sich mit „die Pflegezentrale“ und der Inhaberin Zeynep Babadagi eine weitere Herzensangelegenheit einfallen lassen. Ihr war es ein besonderes Anliegen dieses Projekt bei ihm zu starten. Denn es ist Babadagi ein besondere Anliegen die Menschen zusammen zu bringen und mit ihnen gemeinsam zu feiern. Feiern mit Menschen, die nicht an den Feiertagen feiern können. Doch Nejat Morkan erklärte sich sofort dazu bereit nicht nur die Speisen und die Location bereit zu stellen, sondern beteiligt sich ebenfalls an den anfallenden Kosten.

Also kommt zahlreich zusammen und lasst uns gemeinsam essen.