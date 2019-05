Rotary spendet 10.000 Euro für Duisburger Grundschulen

Der Präsident des Rotary Clubs Duisburg, Dirk Grotstollen -Dubbick hat heute in Gegenwart von Bürgermeister Manfred Osenger im Rathaus am Burgplatz an Schüler und Leiter von elf Duisburger Grundschulen eine Spende von 9 x 1.000 € und 2 x 500 € übergeben: Insgesamt eine Summe von 10.000 Euro.

Seit 15 Jahren sammelt der Rotary Club Duisburg unter der Überschrift „Bücher für Bücher“ gut erhaltene abgelegte gebrauchte Bücher und gibt sie gegen eine Spende an interessierte Bürger ab.

Eine genial einfache Idee mit großer Wirkung. Die Einnahmen aus dieser Aktion des Rotary Clubs Duisburg kommen seit Jahren diversen Grundschulen der Stadt Duisburg zugute, die mit dem Geld dann benötigte (Schul-)Bücher anschaffen.

In Duisburg hat Dr. Hans Schwind das Projekt „Bücher für Bücher“ ins Leben gerufen, fortgeführt wird es von Uwe Gohr mit wichtiger, logistischer Unterstützung des Duisburger Unternehmens Krohne Messtechnik.

Mehr als 30.000 gebrauchte Bücher hat der RC Duisburg derzeit in seinen Beständen. Einschließlich der heutigen Spende hat der Rotary Club bereits 58.500 € aus dieser Aktion mit Hilfe der Duisburger Bürger (als interessierte Leserschaft) zusammen getragen und gespendet. Eine Summe, die jeweils in Schecks von 1.000 Euro somit insgesamt 48 Duisburger Grundschulen zugute gekommen ist.

Der rotarische Helferkreis um die Aktion „Bücher für Bücher“ ist zwischenzeitlich auf 30 Personen angewachsen, die sich fünfmal im Jahr am Wochenende des Marinamarktes um das Projekt „Bücher für Bücher“ kümmern. Und die in den Zwischenmonaten immer wieder neu hereingekommene Bücher einsortieren, so dass es für jeden Besucher des Marinamarktes ein Genuss ist, am Bücherstand des Rotary Clubs Duisburg in alten Büchern zu stöbern.

Die am heutigen Tag geförderten Schulen:

GGS Kirchstraße 1.000,00 € Kath. Grundschule Henriettenstrasse 1.000,00 € GGS Wrangelstrasse 1.000,00 € GGS Wanheim 1.000,00 € KGS Don.Bosco-Schule 1.000,00 € GGS Heinrich-Bongers-Str. 1.000,00 € GGS Salzmannschule 1.000,00 € GGS Krefelder Str. 1.000,00 € GGS Ottostraße 1.000,00 € GGS Gartenstraße 500,00 € KGS Barbara Schule 500,00 €