Duisburg: 1566 Talente aus 36 Schulen beim Vorspiel zum 36. Rhein-Ruhr-Marathon

Frühstart zum 36. Rhein-Ruhr-Marathon. Bereits am Mittwoch setzen ab 10 Uhr die AOK-Schülerläufe den Auftakt zum „Ausdauerwochenende“ in Duisburg. Aufgrund des Feiertags am Donnerstag hat Martina Göbel-Gasiorowski vom Schulsportreferat der Stadt Duisburg die Rennen im Sportpark Duisburg mit Ziel in der Schauinsland-Reisen-Arena vorverlegt.

Die Meldezahlen geben ihr Recht: 1566 Schülerinnen und Schüler aus 36 Duisburger Schulen haben für die acht Rennen am Mittwochvormittag gemeldet. Der AOK-Schülerlauf geht mit einem Rekordergebnis an den Start. 2019 sind mehr als 200 Kinder mehr unterwegs als im Vorjahr. Zwölf weitere Schulen schicken ihre Mädchen und Jungen in den Klassenkampf.

Das Steinbart-Gymnasium und die Lise-Meitner-Gesamtschule bringen sich dabei gleich doppelt in Position. Die Schulen schickten ihre Schnellsten ins Rennen. Darüber hinaus sind Schülerinnen und Schüler vom Steinbart und der Lise-Meitner-Gesamtschule ehrenamtlich im Einsatz, um die Läufe zu organisieren. Ein Sieger steht bereits fest: Der Schulverbund GGS Lauenburger Allee/ GGS Lüderitzallee gewinnt den Pokal für die teilnehmerstärkste Schule. 233 Grundschulkinder sind am Mittwoch flink auf den Füßen. Schulleiter André Lengsfeld ist dem Sport allgemein sehr verbunden und den AOK-Schülerläufen insbesondere.

Martina Göbel-Gasiorowksi freut sich besonders, dass sich gleich vier Förderschulen angemeldet haben: Die Christian-Zeller-Schule aus Großenbaum, die Buchholzer Waldschule, die Förderschule Duisburg-Nord und die Wilhelm-Busch-Schule aus Mülheim. Martina Göbel-Gasiorowski: „Ich weiß, dass das immer viel Aufwand und Arbeit für die Lehrer und Lehrerinnen bedeutet. Ich weiß auch, dass die Kinder großen Spaß haben, mit dabei sein zu dürfen.“

Mit dabei sind auch zwei „Einzelkinder“ aus Remscheid und Radevormwald. Das heißt die beiden Starter sind nicht über eine Schule gemeldet. Die Eltern starten vermutlich am Sonntag beim 36. Rhein-Ruhr-Marathon und haben ihrem Nachwuchs für die AOK-Schülerläufe an die Startlinie gebracht.

Rennen über 800 Meter sowie 2,1 und 4,2 Kilometer

Auf dem Programm des Vorspiels zum Rhein-Ruhr-Marathon, organisiert vom Stadtsportbund zusammen mit dem Schulsportreferat, stehen Rennen über 800 Meter sowie 2100 oder 4200 Meter. Die Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2008 sind wie gewohnt über 800 Meter unterwegs. Die Jahrgänge von 2000 bis 2007 haben die Wahl zwischen den Rennen über 2,1 und 4,2 Kilometer.

Uwe Busch, Geschäftsführer des veranstaltenden Stadtsportbunds, betont: „Die Schülerläufe gehören zum Rhein-Ruhr-Marathon wie die Staffelrennen oder die Inliner. Die Rennen der Talente sind Teil des offiziellen Wettkampfprogramms.“ Das zeigt sich in allen Bereichen. Das gilt für die elektronische Zeitnahme, die Vermessung der Strecke und den Einlauf in die Schauinsland-Reisen-Arena durch das Original-Zieltor und natürlich auch für die Ehrung der Besten auf dem offiziellen Siegerpodest.

Ekidenstaffeln am Sonntag

Am Sonntag, 2. Juni, hat noch einmal der Nachwuchs den Vortritt. Zwei Minuten bevor der Hauptlauf um 8:30 Uhr auf die Strecke geht, machen sich die Ekiden-Staffeln der Duisburger Schulen auf den 42,195 Kilometer langen Weg durch die Stadt. Für sie gilt: Geteilte Freude ist sechsfache Freude. Die Ekidenstaffeln sind ebenfalls Teil des Schulprojekts Rhein-Ruhr-Marathon. Die Klassenläufer schnallen sich ihre Schärpen um. Die Schülerstaffeln (sechs Läufer plus Ersatzmann oder Ersatzfrau) hören unmittelbar vor dem Hauptlauf den Startschuss. In diesem Jahr haben sieben Schulen für die Ekidenstaffeln gemeldet.