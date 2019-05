Keine Panik! – In Duisburg Neudorf gastieren Honigbienen

Seit Samstag Nachmittag sind die Anwohner der Oststraße in Duisburg-Neudorf besorgt. Ein Schwarm Honigbienen hat sich zeitweilig weit oben in einem Baum niedergelassen. Dennoch bestehe kein Grund zur Sorge. Laut einem bestellten Imker handelt es sich hierbei um einen Bienenschwarm, der auf der Durchreise ist. Denn es ist eine Bienenkönigin, die aus einem Stock verbannt wurde, da in diesem bereits eine Königin vorhanden ist. Diese befindet sich unter dem Schwarm, der sich schützend um sie gelegt hat. Die ausschwärmenden Bienen drum herum versorgen die Königin und das Gefolge. Sobald eine der Arbeiterbienen einen passenden Verschlag gefunden hat, ziehen Bienenkönigin und Gefolge zeitnah um.

Da Honigbienen unter Artenschutz stehen, wird darum gebeten, die Tiere nicht zu stören.